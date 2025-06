Dutzende Spiele in der Steam-Bibliothek, aber »alles ist langweilig«: User verzweifelt, aber Community weiß, was hilft

Die Steam-Bibliothek wächst, der Spaß schrumpft – was hilft?

Vielleicht kennt ihr das auch: Ihr öffnet eure Steam-Bibliothek, scrollt durch Dutzende, vielleicht Hunderte Spiele – und nichts davon löst auch nur den Hauch von Vorfreude aus.

Genau dieses Gefühl beschreibt ein Reddit-User im Steam-Subreddit: Trotz prall gefüllter Bibliothek findet er einfach kein Spiel, das ihn noch packt.

Alles sei langweilig geworden, schreibt er – und trifft damit offenbar einen Nerv: Über 5.000 Upvotes und fast 1.200 Kommentare zeigen, wie viele von euch dieses Problem kennen.

Wenn die riesige Steam-Sammlung zur Last wird

Die goldenen Zeiten, in denen jedes neue Spiel ein Highlight war, sind für viele vorbei. Dank Sales, Humble Bundles und Gratis-Aktionen füllt sich die eigene Sammlung schneller, als man sie jemals abarbeiten könnte.

Was früher für Vorfreude sorgte, wird heute zur Entscheidungslast: Der nächste Titel wartet schon, der Backlog wächst, und die Auswahl wird zur Qual. Statt Begeisterung macht sich Überforderung breit und die Lust am Spielen schwindet.

Gerade der berühmte »Pile of Shame« sorgt schnell für schlechtes Gewissen. Was eigentlich Spaß machen soll, mutiert zur To-do-Liste, bei der jeder neue Titel nur noch ein weiterer Punkt auf dem Berg der unerfüllten Aufgaben ist. Glücklicherweise gibt es dafür professionelle Hilfe bei GameStar Plus:

Das rät die Community bei Spielmüdigkeit

Die Reddit-User haben im Thread nicht nur Verständnis für das Problem gezeigt, sondern auch jede Menge konkrete Tipps geteilt, wie ihr aus der Gaming-Lethargie wieder herauskommt.

Hier sind die wichtigsten Ratschläge.

1. Macht eine Pause vom Zocken

Der wohl häufigste Tipp: Erzwingt nichts! Wenn Zocken keinen Spaß mehr macht, ist es völlig okay, für ein paar Tage oder sogar Wochen komplett auszusetzen.

Beschäftigt euch mit anderen Hobbys, lest ein Buch, schaut Filme oder Serien, geht raus oder probiert etwas Neues aus. Die Lust aufs Zocken kommt laut den Usern oft ganz von allein zurück, wenn ihr euch nicht unter Druck setzt.

Klingt, als solltest du eine Pause vom Gaming einlegen. Wenn ein Hobby langweilig wird, kann das verschiedene Gründe haben, aber zwinge dich nicht dazu, dein Hobby zu genießen, wenn du keine Lust dazu hast. Das könnte dazu führen, dass du das Hobby insgesamt ablehnst … Ich empfehle dir, eine Pause vom Gaming zu machen und andere Hobbys auszuprobieren, die dir mehr Freude bereiten. Es ist in Ordnung, Hobbys eine Pause zu gönnen. Du wirst sehen, schon bald wirst du wieder Lust auf [das Spiel] haben, es starten und mit voller Begeisterung weitermachen. - salad_tongs_1

2. Mehr Bewegung und frische Luft

Sport und Bewegung werden immer wieder als Stimmungsbooster genannt.

Ob Fitnessstudio, Radfahren oder einfach Yo-Yo spielen: Wer sich körperlich betätigt, fühlt sich oft ausgeglichener und hat danach wieder mehr Lust aufs Gaming.

Normalerweise bewegen sich die Menschen nicht genug. Ich gehe alle zwei Tage ins Fitnessstudio und trainiere intensiv. Danach fühle ich mich beim Spielen garantiert gut. - Conscious_leave_19561 Ich hatte dieses Problem vor Jahren, und das Hobby, das mir letztendlich geholfen hat, war das Yo-Yo-Spielen und das Erlernen von Yo-Yo-Tricks. Bei Ihnen könnte es ähnlich sein oder auch ganz anders! - TheBestPercy1 Sport ist eine der schnellsten und besten Methoden, um die Stimmung zu verbessern, Punkt. Man kann es sogar spielerisch gestalten, es gab eine App namens Fitocracy, die das Heben schwerer Gewichte in Quests verwandelte - UberDrive

3. Digitales Detox einlegen

Viele sehen auch in ständiger Ablenkung durch Kurzinhalte wie YouTube Shorts, Instagram Reels und TikToks einen Grund für die Gaming-Müdigkeit:

Es kann auch eine Überstimulation durch Dopamin sein, zu viel Inhalte konsumieren, zu viel Zeit im Internet verbringen und, wie du bereits erwähnt hast, Gaming-Burnout, der normalerweise nach zu viel Spielen auftritt, usw. - DankMemeS1R1 Ich bin hoffnungslos süchtig. [...] Ich muss mich mental reinigen oder so, indem ich nur Death Stranding spiele oder so, lmao. - Owobowos-Mowbius

4. Genre-Wechsel und gezieltes Auswählen

Statt immer wieder die gleichen Spielegenres anzuzocken, raten viele dazu, mal etwas völlig anderes auszuprobieren.

Auch soll es helfen, sich gezielt ein Spiel auszusuchen und diesem wirklich eine Chance zu geben, statt ständig zwischen Titeln zu springen. Wer sich richtig auf ein Game einlässt, erlebt oft wieder mehr Spielfreude.

Probier mal ein neues Genre aus. 70 % davon sind First-Person-Survival-/Horror-Spiele. Klar wird es langweilig, wenn man immer dasselbe spielt - TheGrimmBorne1 Bleib bei einem Spiel, bis du es durchgespielt hast! Alle paar Stunden von einem Spiel zum nächsten zu springen, ist nur die Suche nach einem schnellen Dopamin-Kick, anstatt sich für das Erreichen von Zielen zu belohnen. Nicht jede Sekunde muss ein Hochgefühl sein, um ein Spiel zu genießen. - TheRageful

Am Ende gilt: Gaming soll Spaß machen. Und wenn der mal fehlt, ist das völlig normal. Die Community ist sich jedenfalls einig, dass Burnout-Phasen dazugehören, gerade in Zeiten von endlosen Bibliotheken und ständigem Überangebot.

Kennt ihr das Gefühl, dass euch trotz voller Bibliothek nichts mehr so richtig packt? Habt ihr eigene Strategien gegen den Gaming-Burnout oder Tipps, die euch geholfen haben?

Schreibt es uns in die Kommentare – vielleicht hilft eure Erfahrung ja dem nächsten, der vor dem Pile of Shame sitzt.