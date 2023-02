Zombie-Knaller Dying Light 2: Die Roadmap für 2023 lässt keine Langeweile aufkommen

Dying Light 2 soll noch jahrelang unterstützt werden. Bereits kurz nach Release hat das Team eine prall gefüllte Roadmap enthüllt, die bis ins Jahr 2027 hineinreicht. Wirklich konkret wurde man hier allerdings nur bei den Inhalten, die noch 2022 erscheinen sollten. Was danach auf die Fans wartet, blieb vorerst vage.

Zumindest bis jetzt. Denn zur Feier des einjährigen Bestehens hat Techland offenbart, welche Pläne für das Jahr 2023 geschmiedet wurden. Und siehe da: Auch dieses Jahr sind Unmengen an Updates und neuen Inhalten vorgesehen. Über all diese Zukunftspläne spricht Franchise Director Tymon Smektala auch in einem neuen Trailer, den ihr hier direkt sehen könnt:

6:24 Dying Light 2: Trailer enthüllt riesige Roadmap für 2023

So sieht die Roadmap für 2023 aus

Bei der Roadmap handelt es sich um einer obszön langes Bild, das ihr hier in voller Pracht bestaunen könnt. Wir fassen die Inhalte der Roadmap an dieser Stelle aber auch nochmal etwas übersichtlicher für euch zusammen.

Februar bis März

Bloody Anniversary Event: Vom 31. Januar bis 9. Februar läuft in Spiel ein Geburtstags-Event, in dem es neue Gegenstände zu gewinnen gibt, indem ihr Zombies zerteilt und Community-Ziele abschließt.

Vom 31. Januar bis 9. Februar läuft in Spiel ein Geburtstags-Event, in dem es neue Gegenstände zu gewinnen gibt, indem ihr Zombies zerteilt und Community-Ziele abschließt. Nostalgiepakete: Drei neue Skin-Pakete werden veröffentlicht, die euch in die Rollen anderer Figuren schlüpfen lassen. Unter anderem könnt ihr als Kyle Crane auftreten, dem Helden des ersten Teils.

Drei neue Skin-Pakete werden veröffentlicht, die euch in die Rollen anderer Figuren schlüpfen lassen. Unter anderem könnt ihr als Kyle Crane auftreten, dem Helden des ersten Teils. Dropkick Wochenende: Vom 9. bis 13. Februar läuft das Dropkick Wochenende. Was es hier zu gewinnen gibt, wissen wir noch nicht. Aber wir wagen die Prognose und sagen: Es hat wohl mit Dropkicks zu tun.

Vom 9. bis 13. Februar läuft das Dropkick Wochenende. Was es hier zu gewinnen gibt, wissen wir noch nicht. Aber wir wagen die Prognose und sagen: Es hat wohl mit Dropkicks zu tun. Community Update 2: Das große Community-Update ist jetzt schon draußen und bringt Cross-Gen-Unterstützung, Ragdoll-Verbesserungen und legendäre Stufen. Die kompletten Patch Notes gibt es hier.

Verbesserung des Kampfsystems mit noch mehr Brutalität

Ein Transmog-System für anpassbare Kleidung

Exklusive Quests für TechlandGG-Mitglieder

Es werden neue besondere Ereignisse bei Nacht eingeführt.

Es gibt dann umherstreifende Schattenjäger.

Das Parkour-System soll weiter verbessert werden.

Ende 2023

Der zweite DLC wird veröffentlicht und bringt einen neuen Story-Abschnitt.

Der DLC soll außerdem eine neue Umgebung einführen, die laut Entwickler unvergleichbar ist.

ist. Zuletzt versprechen die Entwickler einen neuen Waffentypen, der nicht für den Nahkampf gedacht ist.

Wenn ihr wissen wollt, wie gut Dying Light 2 eigentlich zum Release war, dann werft einen Blick in unseren Test. Dort erklären wir ausführlich, für wen sich das Zombie-Abenteuer eigentlich lohnt:

Mehr zum Thema Dying Light 2 im Test

Insgesamt kommt Dying Light 2 allerdings hervorragend bei der Kundschaft an. Immerhin wurden zusammen mit dem Vorgänger und dessen Addon mittlerweile ganze 30 Millionen Exemplare verkauft. Wie es scheint, hat sich Techland also nicht übernommen, als man bereits zum Release von einem Service-Plan bis 2027 ausging.

Doch wie seht ihr das alles? Spielt ihr Dying Light 2 noch regelmäßig und freut ihr euch auf die neuen Inhalte, oder konnte euch das Open-World-Abenteuer nicht lange genug packen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!