Dying Light 2 ist euch zu leicht? Diese Hardcore-Mod soll das ändern

Dying Light 2 ist bekanntlich schon ein ziemlich gutes Spiel. Aber manche von euch wünschen sich vielleicht, dass die Zombies einfach noch mehr Biss hätten. Kein Problem! Wenn ihr euch die Mod Hardcore Redux installiert, dürfte euer Ausflug nach Villedor ein ganzes Stück schwieriger werden.

Habt ihr jetzt Blut geleckt? Dann lest unbedingt weiter. Wir erklären euch nämlich nicht nur detailliert, was genau sich durch die Hardcore-Mod ändert, sondern auch, wie ihr sie problemlos installiert.

Ein erhöhter Schwierigkeitsgrad schreit geradezu danach, Dying Light 2 noch mal ganz von vorn zu beginnen. Da kommt der in Aussicht gestellte NewGame+-Modus doch gerade recht:

Das ändert sich mit der Hardcore-Mod

Die Mod Hardcore Redux macht Dying Light 2 schon jetzt in einigen Aspekten schwieriger. Für die Zukunft hat der Modder aber noch eine ganze Ecke weiterer Features geplant, die wir euch weiter unten auflisten. Aber beschäftigen wir uns zunächst mit dem Ist-Stand:

So werdet ihr beispielsweise auf den Straßen mit wesentlich mehr Zombies und größeren Horden konfrontiert, als zuvor. Generell solltet ihr mehr denn je vermeiden, dass euch Gegner überhaupt treffen. Denn neue Treffereffekte sorgen dafür, dass ihr zum Beispiel von Schnittwaffen heftigere Folgen zu befürchten habt.

Außerdem teilen Zombies nun ein ganzes Stück härter aus. Ach, und die Hirnschlürfer sind in noch größerer Zahl auf den Straßen verteilt. Ein Shopping-Trip dürfte also ziemlich schnell mit einem Game Over enden, vor allem auch, weil ihr beim Laufen nun lautere Geräusche verursacht.

Euer Bogen respektive eure Armbrust wird in der Hardcore-Welt von Dying Light 2 euer bester Freund, denn Kopfschüsse durch Pfeile richten deutlich mehr Schaden an. Und wenn es doch mal zum Nahkampf kommt, kosten euch eure Schläge immerhin rund 3 Prozent weniger Ausdauer.

Bekommt ihr schon Lust auf einen weiteren Spieldurchlauf? Dann haltet auch unbedingt Ausschau nach dem versunkenen Stadtteil. Von dem habt ihr noch gar nichts gehört? Kein Wunder, immerhin erreicht ihr den nur, wenn ihr eine bestimmte Entscheidung in der Story trefft.

Für die Zukunft sind noch viele weitere Features geplant: Die ambitionierten Pläne des Modders lesen sich wie ein Traum für alle Fans von erbarmunglosen Spielerfahrungen. Folgende Features sind angedacht bzw. bereits in der Mache, aber noch nicht in die aktuelle Version der Mod integriert:

Viel mehr Banditen auf den Dächern, vor allem am Tag

Verbessertes Ausdauer-Management

Menschliche Gegner halten deutlich mehr aus, weil sie Rüstungen tragen

Zombies sollen empfindlicher auf Licht reagieren

Wenn große Zombies euch treffen, bewegt ihr euch für 2 Sekunden deutlich langsamer fort

Innenräume sollen deutlich gefährlicher werden, dafür aber mit besseren Belohnungen winken

Der Überlebenssinn soll nur noch ein Mal pro Minute eingesetzt werden können, dafür aber länger anhalten

Beißer packen euch und reduzieren eure Ausdauer bei jedem Treffer

Beißer sollen dafür aber auch einfacher um das ein oder andere Körperteil zu bringen sein

Andere Zombietypen sollen widerstandsfähiger werden

Werdet ihr infiziert, sinkt eure Transformations-Resistenz

Der Sprint soll euch nur noch für 12 Sekunden zur Verfügung stehen, wenn ihr volle Ausdauer habt. Dadurch soll er vor allem dazu genutzt werden, um aus Notsituationen zu entkommen.

Virale und spezielle Zombies können euer Blood riechen, wenn eure HP nicht bei 100 Prozent sind

Nachts sollen euch Zombie-Horden schon bei kleinen Unachtsamkeiten verfolgen

Tagsüber sollt ihr mehr Schaden verursachen, aber weniger Loot einsacken können

Im Nahkampf soll eure Fernkampfwaffe beschädigt werden oder herunterfallen können

Ihr sollt eure Waffen unterwegs notdürftig mit Schrott reparieren können

Schnittwaffen sollen effektiver gegen ungerüstete Gegner sein

So installiert ihr die Hardcore-Mod

Wenn ihr die aktuelle Version der Hardcore-Mod schon jetzt ausprobieren möchtet, könnt ihr sie in wenigen Minuten auf eurem System installieren. Geht dazu wie folgt vor:

Ladet das Archiv von Nexus Mods herunter und entpackt es Den daraus hervorgehenden Ordner DATA2 kopiert ihr nun in euer Spielverzeichnis, das sich standardmäßig an folgendem Ort befindet:



C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Dying Light 2\ph\source (Steam)

C:\Program Files (x86)\Epic Games\Dying Light 2\ph\source (Epic)



Wichtig: Wenn ihr bereits andere Mods installiert habt, dürftet ihr bereits einen DATA2 -Ordner in eurem Spielverzeichnis besitzen. In diesem Fall müsst ihr den Ordnernamen der Hardcore-Mod so umbenennen, dass sie vom Spiel zuletzt geladen wird, also: DATA3 (bei einer weiteren Mod), DATA4 (bei zwei installierten Mods), usw.

Wie gefällt euch die Hardcore-Mod? Werdet ihr sie auf jeden Fall mal ausprobieren, oder ist euch das normale Dying Light 2 bereits anspruchsvoll genug? Welche Features würden euch besonders reizen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!