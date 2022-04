Dying Light 2: New Game Plus kommt heute, das müsst ihr wissen

Dying Light 2 war Anfang des Jahres eines der beliebtesten Spiele auf Steam, knapp 300.000 Spieler gleichzeitig konnte das Open-World-Zombieabenteuer vor rund drei Monaten verzeichnen.

Viele sind davon aktuell nicht mehr übrig, aber das könnte sich ab heute ändern: Mit dem großen Update 1.3 erfüllt Entwickler Techland nämlich den größten Spielerwunsch und bringt endlich das langersehnte New Game Plus ins Spiel. Wir haben alle wichtigen Infos zum Patch für euch zusammengefasst.

Alle Infos zu Patch 1.3 und New Game+

Wann erscheint Patch 1.3?

Das Update soll heute, am 27. April 2022 veröffentlicht werden. Eine genaue Uhrzeit ist aktuell allerdings noch nicht bekannt. Wir halten euch diesbezüglich natürlich auf dem Laufenden.

Was erwartet euch im New Game Plus?

Falls ihr noch nie von New Game Plus gehört habt: In diesem Spielmodus, den es unter anderem auch in Elden Ring oder The Witcher 3 gibt, fangt ihr das Spiel nochmal von vorne an, behaltet aber all eure erspielten Items und Charakterlevel.

Im erneuten Durchlauf von Dying Light 2 könnt ihr dann nicht nur andere Story-Entscheidungen treffen, sondern auch neue Herausforderungen und Belohnungen ergattern:

Insgesamt 30 neue Hemmstoffbehälter , mit denen sich Gesundheit und Ausdauer steigern lassen, wurden auf der Karte versteckt.

, mit denen sich Gesundheit und Ausdauer steigern lassen, wurden auf der Karte versteckt. Das Level eurer Feinde wird im NG+ an die Stufe eures Helden angepasst.

Für besonders harte Gefechte könnt ihr zu den Goldenen Markern auf eurer Karte reisen. In diesen speziellen Begegnungen sollen selbst Profis auf die Probe gestellt werden. Als Belohnung warten dafür aber eine höhere Chance auf legendäre Waffen und andere wertvolle Gegenstände.

auf eurer Karte reisen. In diesen speziellen Begegnungen sollen selbst Profis auf die Probe gestellt werden. Als Belohnung warten dafür aber eine höhere Chance auf legendäre Waffen und andere wertvolle Gegenstände. Die Quest Something Big Has Been Here wurde für NG+ angepasst und wartet mit neuen Gegnern auf.

Einen zusätzlichen Ausblick darauf bekommt ihr in folgendem Video, in dem die Entwickler die Neuerungen besprechen:

Was ändert sich sonst noch mit Patch 1.3?

Neben dem NG+-Modus sollen zahlreiche Fehler behoben werden, die insbesondere den Koop-Modus betreffen. Allen voran die nervigen Death Loops , bei denen Spieler direkt beim Betreten des Spiels das Zeitliche segnen, sollen behoben worden sein.

Falls ihr auf der Konsole spielt, könnt ihr auf PS5 und Xbox Series X nun auch das Field of View mit einem Schieberegler anpassen.

Die vollständigen Patch Notes sollen heute im Laufe des Tages veröffentlicht werden. Wir werden diesen Artikel dann natürlich für euch aktualisieren.

2 1 Dying Light 2 Alle Guides und Tipps im Überblick

Egal ob ihr nun zu Dying Light 2 zurückkehrt oder das neue Update nutzt, um frisch einzusteigen: In unserer Guide-Übersicht findet ihr alle nötigen Infos für den optimalen (Wieder)Einstieg!

Werdet ihr mit New Game Plus Dying Light 2 nochmal einen Besuch abstatten? Oder hat euch einmal durchspielen genügt? Schreibt es uns in die Kommentare!