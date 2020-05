Dying Light 2 steht offenbar doch kurz vor der Fertigstellung

Wir hatten berichtet: Die Entwicklung von Dying Light 2 soll laut einem Insiderbericht in der Krise stecken. Die Vorwürfe deuten hin auf Chaos im Produktionsprozess, Missmanagement, Streit unter Kreativen.

Die PR-Abteilung von Techland hatte bereits zuvor zu den Vorwürfen Stellung bezogen, um einige Aspekte zu entkräften. So wurde etwa der Vorwurf, es gebe noch immer keinen "Vertical Slice" (eine Art Demo mit allen wichtigen Bausteinen des Spiels), entkräftet. Der existiere laut Techland bereits »seit Jahren«.

Jetzt nimmt der polnische Entwickler in einem Interview mit The Escapist erneut Stellung. Und verspricht eine »Überraschung« bezüglich des Release-Datums. Die Frage des Interviewers lautet, ob Dying Light 2 noch 2020 erscheine. Der leitende Game Designer Tymon Smektala antwortet:

"Es gibt ein ganzes Team bei Techland, das an der Ankündigung des Release-Termins für das Spiel und an allen dazugehörigen Informationen arbeitet. Ich weiß, dass sie die Spieler überraschen wollen, deshalb möchte ich es ihnen oder unserer Community nicht verderben. Das Einzige, was ich sagen kann, ist: Bitte vertraut uns - es ist die letzte Etappe für dieses Projekt und wir brauchen eure Unterstützung."