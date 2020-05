Dying Light 2 wurde im Januar auf unbestimmte Zeit verschoben. Jetzt berichtet ein polnisches Insider-Magazin namens Polskigamedev über die Zustände bei dem Entwickler Techland und beruft sich dafür auf anonyme Quellen. Der Report spricht von »totalem Chaos« bei der Entwicklung, lässt aber auch die PR und einige der beteiligten Personen zu Wort kommen.

Teile aus dem Report haben sich allerdings offenbar im Netz verbreitet und nicht alle Inhalte des Reports auch berücksichtigt, was wiederum die PR auf den Plan rief. Was ist da genau los?

Der polnische Bericht stützt sich hauptsächlich auf die Ausführungen einiger anonymer Entwickler bei Techland. Demnach soll es »keine klare Linie« für die Arbeit an Dying Light 2 geben. Grund dafür ist angeblich in erster Linie der verantwortliche Creative Director Adrian Ciszewski - einer der Grundpfeiler des Entwicklerstudios.

Der erste Kritikpunkt ist laut dem Report die ständige Änderung verschiedener Inhalte. Sowohl die Story, als auch die Spielrichtung und grundlegenden Mechaniken sollen sich die ganze Zeit über verändern. So soll es selbst jetzt noch keinen Vertical Slice geben - also einen Querschnitt des eigentlichen Spiels, in dem schon alle geplanten Features vertreten sind.

Dieser Mangel an Fokus soll laut verschiedener Entwickler eben auf Ciszewski zurückgehen, der mit seiner Position »überfordert« sei, »Leute beschimpfe« und übermäßig lange Arbeitszeiten erwarte.

Der zweite wichtige Grund für die Probleme bei Dying Light 2 sollen laut der internen Quellen Konflikte zwischen dem Rollenspiel-Experten Chris Avellone und ebenfalls Ciszewski sein. Die Studioleitung mischt sich angeblich regelmäßig in Avellones Arbeit ein und fordert Änderungen an der Story von Dying Light 2.

Diese Einmischungen gingen aber wohl nicht nur von Ciszewski aus, sondern auch von dem Geschäftsführer Pawel Marchewka.

Dieser Unmut der Entwickler wurde von einigen anderen Nachrichtenmagazinen aufgegriffen. Allerdings beleuchtet der polnische Report ebenfalls die Gegenperspektive. Später kommen Vertreter der PR-Abteilung von Techland zu Wort, außerdem zeichnen weitere beteiligte Entwickler ein anderes Bild von Ciszewski und dem Entwicklungsprozess von Dying Light 2.

Hauptprogrammierer Bartosz Kulon etwa betont, dass viele Inhalte von Dying Light 2 die Ideen von Ciszewski selbst waren und er volles Vertauen in dessen Entscheidungen habe.

Die PR-Abteilung von Techland wurde ebenfalls befragt und betonte, »die Kritik der anonymen Entwickler ernst zu nehmen«. Allerdings soll die Entwicklung von Dying Light 2 nicht in Gefahr sein. Es gäbe bereits einen Vertical Slice - und zwar seit vier Jahren.

Tatsächlich sei die Vision für Dying Light 2 bereits vor Beginn der eigentlichen Produktion entstanden. In Zusammenarbeit von Ciszewski, Hauptautor Pawl Selinger und später Chris Avellone. Auf Twitter betonte PR-Managerin Ola Sondej zudem nach Erscheinen des Reports nochmals, dass sich Dying Light 2 in einem »guten Zustand befindet« und auf jeden Fall auch veröffentlicht wird.

While I have your attention, development of Dying Light 2 is moving forward, the game's in good shape (and in good hands), so worry not. It IS coming.