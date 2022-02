Dying Light 2: Simpler Trick erspart euch das Knacken vieler Schlösser

Dying Light 2 setzt vor allem auf Parkour- und Nahkampf-Gameplay. Es gibt aber auch Minispiele … also zumindest eins: Das Knacken von Schlössern mit einer Mechanik, die Spielefans natürlich aus Titeln wie Fallout oder Skyrim kennen.

Wir verraten euch in diesem Artikel, wie ihr euch um das Knacken nicht aller, aber zumindest einiger Schlösser herummogeln könnt. Mehr Guides, Tipps und Tricks zu Dying Light 2 findet ihr übrigens in unserer Übersicht:

Wie ihr verschlossene Türen ganz einfach knackt

Auf Reddit machte der User Longjumping-Owl-2684 auf die Entdeckung aufmerksam. Er teilte im Forum zu Dying Light den Trick, der anderen Fans das Überleben in der Zombie-Endzeit erleichtert.

Das braucht ihr

Um verschlossene Türen von Dying Light 2 aufzurennen, benötigt ihr einen ganz bestimmten Skill: Läufer im Gewühl. Diese Fähigkeit hat eigentlich den Sinn, im Sprint Feinde aus dem Weg zu rammen und so wenig Geschwindigkeit beim Laufen einzubüßen.

Diese Schlösser könnt ihr … auf-bashen

Hier klappt's: Der Trick funktioniert bei allen Türen, die sich auf verschiedene Art und Weise öffnen lassen. Also eben die Schlösser, für die ihr Dietriche benötigt oder die ihr von Innen über die schweren Riegel aufsperrt. Sprintet einfach auf die entsprechende Tür zu und aktiviert den Skill, mit dem ihr normalerweise Zombies oder Gegner aus dem Weg räumt, um euch einen Weg zu bahnen.

Hier klappt's nicht: Der Bash-Skill erspart euch aber nicht das Knacken von Truhen, die müsst ihr weiterhin mit Dietrichen und eurer Fingerfertigkeit aufschließen. Ihr könnt natürlich probieren, die Kisten mit wertvollem Loot aufzurennen - unsere Versuche waren definitiv nicht von Erfolg gekrönt.

Wie genau der Trick übrigens in Aktion funktioniert, hat Kollege Chris Livingston von PCGamer mit diesem GIF festgehalten:

Bleibt das auch so?

Noch ein Bug oder schon ein Feature? Es lässt sich nicht genau sagen, ob dieser spielerische Vorteil des Bash-Skills wirklich von den Entwicklern beabsichtigt ist. Da sich aber selbst Türen offen lassen, die von Innen verschlossen sind, könnte es sich um einen Fehler handeln.

Fix möglicherweise absehbar: Wir wären also nicht überrascht, sollten kommende Updates oder Patches diesen Verwendungszweck des Bash-Skills kicken. Es schadet also nicht, wenn ihr eure Fähigkeiten als Schlossknacker nicht einrosten lasst oder auf Upgrades eurer Dietriche setzt - wie wir es euch schon in unseren Einsteiger-Tipps zu Dying Light 2 empfehlen.

Übrigens: Wollt ihr in Dying Light 2 eine bessere Performance erzielen, solltet ihr einen Blick auf unsere Tuning-Tipps werfen. Hardware-Experte Nils erklärt euch, wie ihr die FPS des Spiels erhöht, ohne dass die Grafik zu sehr darunter leidet:

