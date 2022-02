Pistolen, Sturmgewehre und Schrotflinten gibt es in Dying Light 2 aktuell nicht. Stattdessen setzt der Open World-Titel primär auf ein Nahkampfsystem, Fernkampfwaffen wie der Bogen, die halbautomatische Armbrust, der Boomstick oder die … Fingergun stellen eher die Ausnahme dar.

Könnte sich das in Zukunft ändern, indem beispielsweise geplante DLCs und Erweiterungen richtige Schusswaffen nachliefern? Vielleicht. Ein Tweet des Lead Designers von Techland Tymon Smektala lässt zumindest darauf hoffen. Was wir aktuell ganz offiziell über kommende Addons und den 5-Jahres-Plan für Dying Light 2 wissen, erfahrt ihr hier:

In Villedor wird (noch) nicht geballert

Wieso Dying Light 2 aktuell auf Schusswaffen verzichtet

Dying Light 2 verzichtet momentan noch auf Schusswaffen, wie zum Beispiel Pistolen und Schnellfeuergewehre. Allerdings gibt es ein paar Ausnahmen: Fernkampfwaffen wie die halbautomatische Armbrust oder die Eigenbau-Schrotflinte Boomstick sind sehr mächtig, aber sehr teuer beziehungsweise nicht einfach freizuschalten.

Die spielerische Problematik: Das ist aber allemal eine bewusste Entscheidung seitens der Entwickler von Techland: Lägen überall in der Gegend Sturmgewehre herum, würden die den Nahkampf schnell obsolet machen. Selbst, wenn die erst im Endgame zur Verfügung stünden, würde daraus mit ziemlicher Sicherheit ein Balancing-Problem entstehen.

Deswegen haben sich die Entwickler sogar eine Ingame-Erklärung für den Mangel an Schusswaffen in Villedor überlegt, die ihr im Zuge einer Nebenquest erfahren könnt. Dafür müsst ihr den Lehrer Henkel aufsuchen, der euch eine Lektion über die Geschichte der Stadt erteilt - und was mit den Waffen der Bewohner passierte.

Die Ingame-Erklärung: Im Zuge der Nebenquest sucht Aiden ein Denkmal in Villedor auf. Dort erfahren wir dank Henkel und der Inschrift des Denkmals mehr über den Vorfall. Als sich der Zombie-Virus ausbreitete, konfiszierte das Militär alle Schusswaffen der Zivilisten und wer sich weigerte, wurde hart bestraft. Die Bewohner Villedors protestierten gegen die Maßnahmen, am 6. März 2024 erreichten die Demonstrationen dann ihren blutigen Höhepunkt.

Auf den Befehl von Colonel Williams - später bekannt als der Butcher - eröffneten Soldaten das Feuer auf die Zivilisten, wobei 64 von ihnen umkamen. Später ging jedoch der Armee selbst die Munition aus, weswegen man keine Verwendung mehr für die Schusswaffen hatte.

Deswegen finden wir in Aiden keine Schusswaffen mehr, nachdem die Armee den Zivilisten alle weggenommen und dann selbst keine Verwendung mehr hatte.

Könnte es in Zukunft mehr Schusswaffen geben?

Lead Designer Tymon Smektala geht nun im Austausch mit einem Fan via Twitter auf die fehlenden Schusswaffen von Dying Light 2 ein. Er selbst thematisiert dabei konkret die beschriebene Quest und lässt uns mit einer Aussage hellhörig werden:

[...] Es gibt eine Quest, die erklärt, was mit den Waffen passiert ist und dass die Armee irgendwo ein geheimes Lager versteckt hat. Wer weiß, vielleicht wird dieses Lager noch entdeckt? Tymon Smektala auf Twitter

Schon der NPC Henkel erklärt, dass manche Einwohner Villedors vermuten, irgendwo in der Stadt gäbe es eins geheimes Versteck, wo sich noch Schusswaffen und Munition finden lassen - worauf der Lead Designer von Techland klar und deutlich anspielt. So liegt die natürlich die Vermutung nahe, dass wir möglicherweise im Zuge eines Updates oder DLCs neue Schusswaffen irgendeiner Art und Weise finden könnten.

Wir haben bei Techland nachgefragt, ob uns diesbezüglich weitere Details verraten werden können. Natürlich lassen wir es euch so schnell wie möglich wissen, sobald wir eine Antwort erhalten. Ob in Villedor wirklich irgendwo Waffen versteckt sind beziehungsweise werden, muss sich noch zeigen.

Was ihr sonst zu Dying Light 2 wissen solltet

Dying Light 2 ist seit dem 4. Februar 2022 verfügbar. Wie gut das Spiel in unserem Test abschneidet, könnt ihr natürlich nachlesen. Wir haben außerdem 9 nützliche Tipps für euch, die den Einstieg erleichtern. Solltet ihr außerdem Bogen und Armbrust selbst ausprobieren wollen, findet ihr hier alle Infos dazu:

Was glaubt ihr: Wird Dying Light 2 in Zukunft Pistolen und Gewehre bekommen? Oder rechnet ihr gar nicht damit? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!