Dying Light 2 stürzt ab? Das könnt ihr dagegen tun

Direkt nach Release stolpert Dying Light 2 über einen nervigen Bug: Viele Spieler klagen darüber, dass das Zombiespiel häufig abstürzt und sie zurück auf den Desktop wirft. Falls ihr betroffen seid und das Spiel auf Steam besitzt, dann haben wir einen Workaround für euch - alle anderen müssen leider wohl auf einen offiziellen Fix warten.

Unser Test: Bei unseren Testern sind zwar kleinere Bugs aufgetreten, solche Abstürze haben wir selbst allerdings nicht erlebt. Dying Light 2 hat von uns noch keine finale Wertung bekommen, da wir den Koop-Modus und Day-One-Patch abwarten wollen. Die aktuelle Tendenz und unsere ausführliche Einschätzung zu Gameplay, Story und Open World findet ihr hier:

Das könnt ihr bei Abstürzen tun

Wann tritt der Bug auf? Durch den Fehler stürzt Dying Light 2 ab, wenn ihr auf »Neues Spiel« klickt. Was natürlich extrem ungünstig ist, wenn ihr in der Open World loslegen wollt.

Workaround für Steam-Nutzer: Dieser Tipp stammt von Entwickler Techland. Geht folgendermaßen vor:

Sucht Dying Light 2 in eurer Steam-Bibliothek und rechtsklickt auf den Spieletitel

Wählt »Eigenschaften«

Unter dem Reiter »Allgemein« findet ihr ganz unten die »Startoptionen«, unter denen eine leere Zeile stehen sollte

Dort gebt ihr ein: /nolightfx

Startet Dying Light 2 neu. Der Absturz-Bug sollte jetzt nicht mehr auftreten

Was ist, wenn ich kein Steam benutze? Dying Light 2 ist auch via Epic Game Store verfügbar. Leider gibt es für diese Version noch keinen offiziellen Patch und auch keinen bekannten Workaround, der den Fehler behebt. Ihr müsst also erstmal abwarten - wir haben bereits bei den Entwicklern nachgefragt und geben natürlich sofort Bescheid, wenn es ein Update gibt! Normalerweise werden solche schweren Fehler schnell behoben.

