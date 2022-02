Dying Light 2 im Wertungsspiegel: Von Top bis Flop ist alles dabei

Am morgigen 4. Februar 2022 erscheint nach einigen Verschiebungen endlich Dying Light 2. Der Entwickler Techland hat sich reichlich Zeit gelassen, um das Open-World-Actionspiel bestmöglich auf den Release vorzubereiten und Fans des Vorgängers zufriedenzustellen.

Ob dieses Vorhaben gelungen ist, verrät euch unser großer GameStar-Test. Aber für das große Meinungsbild reicht es natürlich nicht, nur unsere eigene Wertung zu betrachten. Denn seit gestern das Test-Embargo geendet hat, trudeln international die Kritiken ein, was bei Metacritic in einem immer klareren Gesamtbild resultiert.

Dying Light 2 im Test

Derzeit liegt der aggregierte Metascore für die PC-Version bei 79 Punkten, basierend auf 25 Wertungen. Damit ist die Zahl zwar durchaus repräsentativ, doch einige bekannte Publikationen fehlen noch, weshalb der Score noch nach unten oder oben wandern kann. Aber welche Aspekte werden besonders oft gelobt, welche am häufigsten kritisiert? Lasst uns gemeinsam einen Blick auf die Details werfen.

Dying Light 2: Die internationalen Wertungen im Überblick

Zunächst fassen wir euch die wichtigsten Wertungen für die PC-Version von Dying Light 2 zusammen:

Publikation Wertung GameGrin 95 CGMagazine 90 IGN France 90 MGG Spain 87 Jeuxvideo.com 85 CD-Action 85 PC Gamer 84 PC Games 80 God is a Geek 80 GamePro 78 GamesRadar+ 70 Shacknews 70 The Washington Post 65 PCGamesN 60

Was sagen die internationalen Tests?

Wie ihr anhand der obigen Tabelle sehen könnt, ist bei den Meinungen über Dying Light 2 von Top bis Flop alles vertreten. In einem Punkt sind sich aber fast alle Tester einig: Die Optik und abwechslungsreiche Gestaltung der Open World ist den Entwicklern sehr gut gelungen.

Für Ben Ossola von IGN France zählen aber auch das Kampf-System sowie die Parkour-Elemente zu den Highlights des Spiels, wie er in seinem Fazit hervorhebt:

Techland nimmt alle Aspekte, die Dying Light großartig gemacht haben, und bringt sie in jeder Hinsicht auf das nächste Level. Die Parkour-Einlagen sind schneller, der Kampf ist brutaler, und Konsequenzen haben mehr Gewicht. Die Reise von Aiden hat uns den Atem geraubt. Egal ob am Tag oder in der Nacht, die Stadt Villedor zu erkunden ist eine furchterregende und zugleich packende Erfahrung.

Deutlich kritischer zeigt sich Sam Chandler von Shacknews. Er kann zwar in den einzelnen Aspekten des Gameplays Potenzial sehen, zu einem großen Ganzen zusammengefügt bliebe das aber oftmals auf der Strecke:

Es ist einiges los in Dying Light 2. Die Handlung ist von Moral geprägt, hat aber auch vorhersehbare Momente und Klischees. Das Movement ist geschmeidig und rasant wenn es funktioniert, stolpert aber oft über sich selbst. Das Kampfsystem ist in manchen Momenten großartig, kann sich aber auch nur durchschnittlich anfühlen. Insgesamt hat jedes Element für sich betrachtet Potenzial, aber wenn man sie miteinander vermischt, wird das verwässert, was eigentlich eine tiefgehende Erfahrung sein könnte.

Aber kein Meinungsbild wäre vollständig ohne eine der wichtigsten Stimmen: eurer! Was sagt ihr zu Dying Light 2? Freut ihr euch schon darauf, über die Dächer der zombieverseuchten Stadt zu huschen, oder ödet euch die Open-World-Formel zu sehr an, weshalb ihr dankend ablehnt? Lasst eure Meinung in den Kommentaren da!