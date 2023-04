Dying Light 3 wirft seine Schatten voraus und dabei ist jetzt eure Meinung gefragt

Überlebender, Pilger, Nightrunner oder GRE-Agent - wen würdet ihr gerne in einem neuen Dying Light spielen?

Kommt Dying Light 3? Zumindest der Franchise Director Tymon Smektala von Techland möchte damit (noch) nicht rausrücken. Trotzdem streckt er auf Twitter schon mal seine Fühler aus und fragt Fans der Zombie-Reihe danach, was für einen Protagonisten sie gerne in einem potenziellen dritten Teil spielen würden.

Dabei können Abstimmende zwischen vier Möglichkeiten wählen:

einem einfachen Überlebenden

einem Nightrunner (Mitglieder einer Art Spezialeinheit, die sich im Gegensatz zu einfachen Überlebenden auch in den brandgefährlichen Nächten raus traut)

(eine Art Kurier, die durch das Land ziehen und in der Regel nicht länger als zwei Jahre überleben) einem GRE-Agenten, der sich zum Guten wendet (das Global Relief Effort ist eigentlich eine Hilfsorganisation, die aber von Korruption gezeichnet ist und primär ihre eigenen Ziele verfolgt, um Profit zu scheffeln.)

(eine Art Kurier, die durch das Land ziehen und in der Regel nicht länger als zwei Jahre überleben) einem GRE-Agenten, der sich zum Guten wendet (das Global Relief Effort ist eigentlich eine Hilfsorganisation, die aber von Korruption gezeichnet ist und primär ihre eigenen Ziele verfolgt, um Profit zu scheffeln.)

In den Ergebnissen zeichnet sich ein klares Bild ab: Mit nur vier Prozent wollen die wenigsten Spieler nach Dying Light 2 erneut einen Pilger spielen, zu denen ursprünglich auch Aiden Caldwell zählt. Mit 19,5 Prozent interessieren sich die Befragten schon eher für einen Nightrunner, oder mit 33,7 Prozent für einen Überlebenden.

Der klare Favorit ist aber zweifelsohne der geläuterte GRE-Agent. Das überrascht nicht wirklich, trifft diese Beschreibung doch ziemlich gut auf Fan-Liebling Kyle Crane zu - dem Protagonisten aus dem ersten Dying Light. Viele Fans hatten bereits auf dessen Rückkehr in Dying Light 2 gehofft.

Keine offizielle Ankündigung!

Wie bereits erwähnt, betont Tymon Smektala, dass es sich bei der Umfrage um keine offizielle Ankündigung von Dying Light 3 handelt. Selbst wenn Techland eine Fortsetzung plant - und das lässt sich definitiv nicht ausschließen - würde der Post von Smektala implizieren, dass die noch in weiter Ferne liegt.

Aktuell arbeitet Techland ohnehin an einem neuen Action-Rollenspiel mit Open World, das stark auf Fantasy-Elemente setzt. Allzu viele Infos gibt es dazu noch nicht. In der Zwischenzeit wird Dying Light 2 weiterhin mit neuen Updates versorgt, wie zum Beispiel dem erst kürzlich enthüllten Gut Feeling (den Trailer dazu gibt's exklusiv bei IGN), das Änderungen für das Kampfsystem, Transmog und neue Quests bringt.

Was würdet ihr euch für Dying Light 3 wünschen, sollte Techland die Fortsetzung tatsächlich irgendwann ankündigen? Wie gut hat euch Dying Light 2 gefallen - konnte das Sequel eure Erwartungen erfüllen? Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an das Fantasy-Rollenspiel von Techland? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!