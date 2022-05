Zombies, Parkour und eine packende Story. Das wäre wohl das Erste, was uns zu Dying Light 2 einfallen würde. Im neuesten Projekt des Entwicklungsstudios fallen zumindest die ersten beiden Punkte vermutlich weg: Techland arbeitet nämlich an einem neuen Fantasy-Rollenspiel - und daran wirken ehemalige Entwickler von The Witcher oder Deathloop mit.

Was wissen wir über den neuen Titel?

Viele offene Fragen: Sehr viel mehr Infos gibt’s leider noch nicht. Weder der Name noch ein ungefähres Erscheinungsdatum ist bekannt. Es wird aber wahrscheinlich noch lange dauern, bis das Spiel auf den Markt kommt. Techland hat nämlich im Moment noch einige offene Stellenausschreibungen – es wurden aber auch schon viele mit bekannten Namen gefüllt.

Welche Entwickler sind involviert? Beispielsweise sind Karolina Stachyra und Arkadiusz Borowik, beide vormalige Entwickler von The Witcher 2 und 3, mit an Bord. Aber auch David McClure, der Lead Game Designer von Deathloop arbeitet nun bei Techland.

Das gab es bereits zu sehen

Bisher gibt es nur ein einziges Artwork zu sehen. Der Interpretationsfreiraum ist damit noch recht hoch. Die überwucherten Ruinen könnten beispielsweise von aztekischer Architektur inspiriert sein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Pawel Marchewka, CEO von Techland verrät uns lediglich folgendes zum neuen Projekt:

Wir wollen eine komplette Next-Gen-Erfahrung erschaffen. Ein episches Fantasy-Set in einer florierenden Open World, die durch die Erfahrung und Talente, die wir als Team die letzten Jahre gesammelt haben. Vorangetrieben mit neuen Ideen, Passion und Kreativität. Wir können zwar noch nicht mehr Details zu unserem neuen Projekt preisgeben, aber wir freuen uns schon sehr es den Spielerinnen und Spielern zu zeigen, wenn die richtige Zeit gekommen ist. Pawel Marchewka, CEO bei Techland

Das neue Projekt wird kein Hellraid

Nach jahrelangem Warten könnten Fans von Techland bei dieser Nachricht möglicherweise hellhörig werden. Immerhin kündigte das Studio bereits vor Jahren ein sehr ähnliches Projekt an: Hellraid sollte ein Koop-Abenteuer mit Fantasy-Einschlag werden, in dem sich Spieler Horden von Höllenkreaturen stellen. Dazu gab es sogar richtiges Gameplay. Allerdings wurde das Projekt auf Eis gelegt und letztendlich zu einem DLC des ersten Dying Light umgemünzt. So sah Hellraid vor knapp neun Jahren aus:

Hellraid - Screenshots ansehen

Allerdings stehen die Chancen dafür sehr schlecht. Denn das Projekt wurde schon vor geraumer Zeit enthüllt und dabei bereits betont, dass das neue Fantasy-Projekt nichts mit Hellraid zu tun hat und ein eigenständiges Ding wird. Mehr Infos dazu findet ihr bei den US-Kollegen von Eurogamer.

Was bedeutet das für Dying Light 2?

Alle Dying Light 2-Fans können aufatmen: Die Pläne ändern nichts an der Roadmap für die Zombie-Open-World. Die ist nämlich noch bis 2027 mit DLCs, aber auch kostenlosen Inhalten gut gefüllt. Ob die Story-Zusätze genauso gut abschneiden wie in unserem Test, wird sich dann noch zeigen müssen.

115 3 Dying Light 2 Roadmap bis 2027: Diese Updates und DLCs erwarten euch

Was wünscht ihr euch für das neue Spiel von Techland? Und habt ihr überhaupt Lust auf eine weitere Fantasy-Open-World? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.