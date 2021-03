Dysterra will Fans von Survival-Spielen ansprechen, indem es nicht nur auf das altbekannte Sammeln von Ressourcen und den Kampf gegen andere Spieler setzt. Stattdessen wird die etablierte Formel mit einem stärkeren Koop-Fokus vermischt und zudem in ein Sci-Fi-Setting verfrachtet.

Die Welt von Dysterra

In Dysterra müsst ihr auf der Terra genannten Erde der Zukunft überleben. Das läuft erst einmal grundlegend wie auch in vielen anderen Genre-Vertretern ab: Ihr sammelt Ressourcen, müsst Nahrungsquellen finden, baut eine Basis auf und erforscht immer neue Technologien. Nebenbei müsst ihr auch auf Umweltbedingungen wie etwa Kälte oder Radioaktivität achten.

Die Apokalypse naht: Die große Besonderheit von Dysterra ist, dass die Welt dem Untergang geweiht ist. Immer wieder starten sogenannte »Terrafire«, die ihr nur gemeinsam mit anderen Spielern aufhalten könnt. Im oben eingebundenen Trailer seht ihr, wie ihr dafür etwa gegen einen Mech kämpft.

Dysterra - Screenshots ansehen

Alpha-Test geplant

Das Spiel hat derzeit noch keinen Release-Termin, allerdings startet schon sehr bald ein erster Alpha-Test. Für den kann sich jeder Interessierte anmelden. Ob ihr dann auch wirklich Zugang erhaltet, ist allerdings dem Zufall überlassen.

Anmeldung: 10. bis 15. März 2021

10. bis 15. März 2021 Wo? Anmeldung zum Alpha-Test

Anmeldung zum Alpha-Test Dauer des Tests: 18. bis 21. März 2021

Survival-Spiele in allen Formen und Farben

Wenn ihr euch für Survival-Spiele interessiert, dann lohnt zudem ein Blick in unsere stets aktualisierte Liste mit den besten Titeln des Genres für den PC. In der stellen wir alle möglichen Spiele vor, in denen es primär ums Überleben geht:

364 15 Mehr zum Thema Top Survival-Games 2020/2021 - Das sind die besten Überlebens-Spiele am PC

Entsprechend findet ihr hier nicht nur Spiele im Stil von The Forest, Valheim oder Conan Exiles, sondern auch Vertreter wie etwa Rimworld und Frostpunk.