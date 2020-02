Die E3 2020 muss ohne Geoff Keighley auskommen. Der traditionelle Moderator der Videospielmesse wird nach 25 Jahren erstmals nicht an der E3 teilnehmen und entsprechend auf der im Juni stattfindenden Veranstaltung nicht das E3 Coliseum moderieren.

Bei der E3 2019 lud Keighley noch zahlreiche Entwickler und sogar Filmstars aus Hollywood ein, um mit ihm vor einem Live-Publikum und im Livestream über die neuesten Ankündigungen und Videospiel-Trailer zu sprechen. Auf Twitter ließ Keighley bezüglich seiner E3-2020-Absage persönlich verlauten:

I wanted to share some important news about my plans around E3 2020. pic.twitter.com/EhrreKV9oR

Im darauffolgenden Interview mit IGN sprach Keighley über die Gründe, warum er bei der E3 2020 nicht teilnimmt: Er ist der Meinung, dass sich die Videospielmesse zuerst »weiterentwickeln« müsste, bevor er zu ihr zurückkehrt.

So berichtet er, dass sich seine Absage konkret auf die E3 2020 bezieht - und nicht die nächstjährigen oder anderweitigen Veranstaltungen der Videospielbranche. Keighley bestätigte auch auf Nachfrage seiner Fans, dass er beispielsweise weiterhin die Opening Night Live der gamescom 2020 moderieren wird, nachdem die Veranstaltung 2019 das erste Mal stattfand.

Eine Rückkehr zur E3 schließt Keighley nicht aus, dafür müsste die Messe jedoch zu einem »digitaler und globaler fokussierten Event« werden, um »Videospieler miteinander zu verbinden« und »die [Videospiel-]Industrie zu feiern«.

A ton of factors, I just don't really feel comfortable participating given what I know about the show as of today.