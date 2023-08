Spieler lösen Beta-Codes für FC 24 ein, bekommen ein Golfspiel und sind total verwirrt

Hauptsache der Rasen ist grün und der Ball rund.

Rund anderthalb Monate vor dem Release von EA Sports neuem Fußballspiel FC 24 ist auf den Konsolen die geschlossene Betaphase gestartet. Für viele Fans ist das Fußballspiel eines der am sehnlichsten erwarteten Titel dieses Jahres. Doch die Vorfreude hat sich offenbar bei vielen Fans schnell in Verwirrung verwandelt.

Verwirrte Spieler landen auf dem Golfplatz

Was war passiert? Viele Spieler, die geschlossene Beta-Codes erhalten hatten, waren begeistert, das Spiel so früh wie möglich herunterzuladen und auszuprobieren zu können. Doch anstatt auf dem virtuellen Fußballfeld zu landen, fanden sich einige offenbar in der Welt des Profigolfs wieder.

Beim Einlösen des Beta Codes wurden sie mit einem Bildschirm konfrontiert, der bestätigte, dass sie ein Spiel der PGA-Tour-Reihe herunterladen würden. Noch verwirrender war, dass das Cover des Downloads bei den Spielern ein PGA-Spiel zeigte, obwohl der Titel des Spiels LoremIpsum 42 XSX lautete.

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Viele Spieler äußerten ihre Verwirrung in den sozialen Medien und in den Foren von EA. Die Fragenseite des Publishers Answers HQ und Twitter, mittlerweile als X bekannt, wurden sofort mit Fragen überflutet.

Einige wandten sich an den Live-Chat-Support von EA, mit unterschiedlichem Erfolg: Manche Supportmitarbeiter wussten nicht einmal, dass bereits Beta-Codes verteilt wurden.

Die Platzhalter- Panne

Hinter dem mysteriösen Golfspiel versteckte sich allerdings tatsächlich die Beta von EA FC 24, das Cover und der Name LoremIpsum 42 XSX sind logischerweise nur Platzhalter. Das haben mittlerweile auch die Spieler herausgefunden, wenn sie mutig genug waren, den mysteriösen Download abzuschließen.

Offenbar haben es aber viele Spieler vorgezogen, gleich ins EA-Forum zu gehen, wo sich mittlerweile rund 40 Seiten mit verwirrten, enttäuschten und auch wütenden Kommentaren angesammelt haben - und die Zahl wächst weiter:

[...] Ich habe die letzte Stunde gesucht, um einen Weg zu finden, EA zu kontaktieren und ich kann keinen Weg finden. Ich hasse diese Firma, sie ist so inkompetent! jtswfc93 im EA Forum