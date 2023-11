FC 24: Der EM-Modus kommt kostenlos - Alle bekannten Infos

Die EM gibt es als kostenloses Update und auch van Dijk könnt ihr gerade gratis einsacken.

Fußball-Fans fiebern jetzt schon auf den Sommer hin. Schließlich beginnt am 14. Juni 2024 die große Europameisterschaft in Deutschland und das weckt bei einigen sicherlich wohlige Erinnerungen an das Sommermärchen von 2006. Wobei die aktuellen Leistungen der Nationalmannschaft die Vorfreude wohl auch ein wenig trüben könnten.

Im schlimmsten Fall habt ihr aber immerhin auch dieses Mal wieder die Chance, einfach auf die Realität zu pfeifen und Deutschland eigenhändig zum Titel zu führen. Denn EA Sports FC 24 erhält einen kostenlosen EM-Modus, der jüngst angekündigt wurde.

0:33 EA Sports FC 24: Die UEFA Euro 2024 wird im Trailer angekündigt

Alle bekannten Infos zum EM-Modus

Wann ist der Release des EM-Modus?

Einen offiziellen Release für das kostenlose EM-Update gibt es noch nicht. In der Vergangenheit wurden diese Modi allerdings immer bereits einige Woche vor Turnierstart aufgespielt. Die EM läuft vom 14. Juni bis zum 14. Juli 2024, spätestens dann ist das Update verfügbar. Höchstwahrscheinlich werdet ihr aber schon Ende Mai loslegen können.

Was steckt im EM-Modus?

Traditionell nutzt EA derartige Turniere, um einen eigenen Modus mit zum Teil neuen Nationalmannschaften einzuführen. Vor allem werdet ihr aber auf jeden Fall aktuelle Trikots erwarten können, einen neuen Turniermodus, sowie eine Präsentation, die zur TV-Übertragung der Euro 2024 passt.

Praktisch: Anders als bei der WM in Katar letztes Jahr, werden bei der EM 2024 nahezu alle Stadien vorhanden sein. Immerhin befinden sich die meisten deutschen Stadien schon jetzt im Spiel. Im Grunde fehlt lediglich die Allianz Arena des FC Bayern.

Alle Mannschaften

Die meisten teilnehmenden Nationalmannschaften für die Euro 2024 sind bereits bekannt. Wie gewohnt werden diese Mannschaften also auch Teil des EM-Modus sein. Vermutlich könnt ihr den Turniermodus aber auch wieder mit einer anderen europäischen Mannschaft bestreiten, sofern sie schon vorher im Spiel war.

Diese Mannschaften spielen garantiert mit:

Deutschland

Belgien

Frankreich

Portugal

Schottland

Spanien

Türkei

Österreich

England

Ungarn

Slowakei

Albanien

Dänemark

Niederlande

Rumänien

Schweiz

Serbien

Tschechien

Italien

Slowenien

Drei weitere Mannschaften qualifizieren sich im März 2024 durch die Playoffs. Zu den möglichen Teams gehören Polen, Wales, Finnland, Estland, Israel, Bosnien-Herzegowina, Island, Ukraine, Georgien, Griechenland, Kasachstan und Luxemburg.

Was ist mit Ultimate Team?

Natürlich wird die EM auch in Ultimate Team wieder eine Rolle spielen und euch mit Kartenpacks überhäufen, in denen Spieler aus den teilnehmenden Nationalmannschaften enthalten sind. Wer möchte, kann sich schon jetzt einige enorm starke, kostenlose Spieler sichern.

Dafür müsst ihr lediglich ab jetzt FC 24 spielen, um frühstens ab dem 18. Dezember 2023 einen von sechs EM-Profis kostenlos und dauerhaft für euer FUT-Team einzusacken. Die Aktion läuft bis zum 17. Januar 2024. Die verfügbaren Spieler sind:

Virgil van Dijk (Niederlande)

Florian Wirtz (Deutschland)

Jack Grealish (England)

Ousmane Dembele (Frankreich)

Federico Chiesa (Italien)

Alvaro Morata ( Spanien)

Jetzt könnt ihr euch zu Wort melden. Freut ihr euch auf den neuen EM-Modus oder wünschtet ihr euch, EA würde diese großen Turniere wieder umfangreich abbilden wie früher, als es noch komplette Spiele dazu gab? Werdet ihr die Europameisterschaft verfolgen und welchem Team drückt ihr die Däumchen? Schreibt es in die Kommentare!