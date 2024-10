EA FC 25: Ein unfairer Tor-Trick verbreitet sich gerade wie ein Lauffeuer

Der Kick-Off-Glitch ist aktuell ein großes Ärgernis in EA FC 25.

In EA FC 25 geht ein alter Trick aus FIFA-Zeiten wieder viral: Der Kick-Off-Glitch ist zurück, seit einige YouTuber entdeckt haben, wie man ihn auch im neuesten Serienteil wieder ausnutzen kann – und sorgt online direkt für Frust unter den Spielern.

Grund genug, euch zu erklären, wie der unfaire Trick funktioniert und vor allem, wie ihr euch effektiv gegen ihn wehren könnt.

So funktioniert der Kick-Off-Glitch

Der Kick-Off-Glitch ermöglicht es euch, die Abwehr des Gegners direkt nach dem Anstoß zu überspielen und mit eurem Stürmer frei vor dem Tor zu stehen. Der Trick funktioniert wie folgt:

Ihr beginnt, indem euer Stürmer den Anstoß zum hinter ihm positionierten Spieler (in der Regel der ZOM oder der zweite Stürmer) ausführt. Danach wird der Stürmer, der den Anstoß ausgeführt hat, umgehend per Druck auf L1 bzw. LB in die Spitze geschickt. Wenn der Stürmer seinen Lauf startet, spielt ihr den Ball noch eine Station zurück, etwa zu eurem ZDM. Der ZDM passt den Ball umgehend zurück zum ZOM bzw. zweiten Stürmer. Dieser führt nun per Volley einen hohen tödlichen Pass (L1 + Dreieck / LB + Y) auf den Stürmer in der Spitze aus.

Warum der Trick funktioniert: Die Abwehr der verteidigenden Mannschaft reagiert in dieser Situation immer seltsam und rückt geschlossen vor, statt den angreifenden Stürmer zu decken, wodurch dieser mit dem richtigen Timing immer in eine freie Schussposition gelangt.

So wehrt ihr euch gegen den Kick-Off-Glitch

Doch keine Sorge – es gibt eine Möglichkeit, sich gegen diesen Trick zu verteidigen. Der Schlüssel liegt im schnellen Wechsel zum Innenverteidiger direkt nach dem Anstoß des Gegners. Hier ist der Ablauf:

Sobald der Gegner den Ball nach hinten passt, solltet Ihr darauf vorbereitet sein, per rechten Stick auf einen Innenverteidiger zu wechseln. Auch wenn der Spieler nicht sofort im Bild ist, hilft ein doppelter Flick des rechten Sticks in Richtung eurer Abwehr, um den IV rechtzeitig unter Kontrolle zu bringen. Bewegt euch dann sofort zurück in Richtung des Strafraums und haltet die Position, um den potenziellen Laufweg des gegnerischen Stürmers abzudecken. Achtet speziell auf den Moment, in dem der Gegner den typischen Rückpass und die Vorbereitung des langen Passes beginnt. An diesem Punkt sollte euer Verteidiger bereits in Position sein, um den Stürmer in Empfang zu nehmen und den Angriff zu unterbinden.

Die Erfolgsquote dieser Abwehr-Strategie ist unseren Erfahrungen in der Ultimate Team Weekend League und Division 1 von FUT Rivals sehr hoch. In geschätzten 95 Prozent der Fälle lässt sich der Glitch so effektiv verteidigen. Die Voraussetzung ist jedoch, dass ihr schnell genug auf die Bewegungen des Gegners reagiert und die Abwehrformation entsprechend manuell anpasst.