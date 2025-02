Die meistverkauften Spiele im Januar 2025 in Deutschland: Nur Nintendo konnte eine Neuerscheinung in den Charts platzieren

Donkey Kong Country Returns wurde mit der neuen HD-Version nun zum inzwischen dritten Mal aufgelegt und schafft es erneut in die Spiele-Charts.

In regelmäßigen Abständen veröffentlicht der Verband der deutschen Games-Branche eine Liste mit den 20 meistverkauften PC- und Konsolen-Spielen des Vormonats.

Der aktuelle Bericht vom Game Verband verrät uns, welche Titel im Januar 2025 in Deutschland besonders relevant waren – sowohl auf dem digitalen als auch physischen Markt.

Schnellnavigation

Wo sind denn die Neuerscheinungen?

Die Top-3 machen wie so häufig die Dauerbrenner EA Sports FC 25, Grand Theft Auto 5 und Hogwarts Legacy unter sich aus. Und auch darüber hinaus finden sich fast ausschließlich bekannte Gesichter unter den meistverkauften Spielen.

Lediglich Nintendo konnte mit dem Remaster Donkey Kong Country Returns HD eine Neuerscheinung in die Charts befördern - und das auch nur auf Platz 19. Zu beachten ist allerdings, dass Nintendo bei ihren eigenen Spielen ausschließlich die Verkaufszahlen der physischen Versionen übermittelt, weswegen sich der Titel vermutlich etwas häufiger verkauft haben dürfte, als es auf den ersten Blick scheint.

1:28 Donkey Kong Country Returns HD - Affenstarker Trailer zum Switch-Remaster

Autoplay

Dennoch gab es einige größere Veröffentlichungen im Januar 2025, die es jedoch nicht in die Top-20 geschafft haben. Darunter sind einige namhafte Titel wie das Rennspiel Assetto Corsa EVO, das Action-Spektakel Dynasty Warriors: Origins, der Weltkriegs-Shooter Sniper Elite: Resistance und der Animal-Crossing-Konkurrent Hello Kitty Island Adventure.

Eine kleine Rolle könnte spielen, dass die meisten aufgezählten Titel erst gegen Ende des Monats erschienen sind. In der Vergangenheit hat das jedoch selten einen Unterschied gemacht. So konnte sich zum Beispiel Star Wars Outlaws im August 2024 den ersten Platz sichern, obwohl es erst am 30. des Monats erschienen ist.

Ist Final Fantasy 7: Rebirth keine Neuerscheinung? Nach der zeitlich begrenzten Exklusivität auf der PS5 wurde Final Fantasy 7: Rebirth im Januar auch auf den PC portiert und konnte sich auf Platz 15 in den Charts einreihen. Da es jedoch keine nennenswerten Neuerungen gibt, stuft es der Game-Verband nicht als Neuerscheinung ein und zählt auch die Verkaufszahlen aller Versionen zusammen.

Das sind die 20 meistverkauften Spiele in Deutschland im Januar 2025

Platz 1 bis 10 Platz 1: EA Sports FC 25 Platzierung im Dezember 2024: Platz 1 Plattformen: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S und Xbox One. Hier geht's zum Test Platz 2: Grand Theft Auto 5 Platzierung im Dezember 2024: Platz 5 Plattformen: PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox 360, Xbox One und Xbox Series X/S Platz 3: Hogwarts Legacy Platzierung im Dezember 2024: Platz 2 Plattformen: PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S Hier geht's zum Test Platz 4: Red Dead Redemption 2 Platzierung im Dezember 2024: Platz 7 Plattformen: PC, PlayStation 4 und Xbox One Platz 5: Call of Duty: Black Ops 6 Platzierung im Dezember 2024: Platz 4 Plattformen: PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S Hier geht's zum Test Platz 6: It Takes Two Platzierung im Dezember 2024: Platz 10 Plattformen: PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S Hier geht's zum Test Platz 7: Need for Speed Heat Platzierung im Dezember 2024: Platz 8 Plattformen: PC, PlayStation 4 und Xbox One Hier geht's zum Test Platz 8: The Elder Scrolls 5: Skyrim Platzierung im Dezember 2024: Keine Plattformen: PC, Nintendo Switch, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox 360, Xbox One und Xbox Series X/S. Platz 9: A Way Out Platzierung im Dezember 2024: Platz 9 Plattformen: PC, PlayStation 4 und Xbox One Hier geht's zum Test Platz 10: The Crew Motorfest Platzierung im Dezember 2024: Platz 15 Plattformen: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S Hier geht's zum Test

Sponsored 1:49 The Crew Motorfest

Platz 11 bis 20 Platz 11: EA Sports F1 24 Platzierung im Dezember 2024: keine Plattformen: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S und Xbox One. Hier geht's zum Test Platz 12: Super Mario Party Jamboree Platzierung im Dezember 2024: Platz 4 Plattformen: Nintendo Switch Platz 13: Battlefield 5 Platzierung im Dezember 2024: keine Plattformen: PC, PlayStation 4 und Xbox One Hier geht's zum Test Platz 14: Minecraft Platzierung im November 2024: Platz 12 Plattformen: PC, Nintendo Switch, New Nintendo 3DS, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox 360, Xbox One und Xbox Series X/S Platz 15: Final Fantasy 7 Rebirth Platzierung im Dezember 2024: keine Plattformen: PC, PlayStation 5 Hier geht's zum Test Platz 16: Elden Ring Platzierung im Dezember 2024: Platz 20 Plattformen: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S Hier geht's zum Test Platz 17: Battlefield 1 Platzierung im Dezember 2024: keine Plattformen: PC, PlayStation 4 und Xbox One Platz 18: Star Wars Jedi: Survivor Platzierung im Dezember 2024: keine Plattformen: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S Hier geht's zum Test Platz 19: Donkey Kong Country Returns HD Platzierung im Dezember 2024: keine Plattformen: Nintendo Switch Platz 20: NBA 2K25 Platzierung im Dezember 2024: keine Plattformen: PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S

Der Verband der deutschen Games-Branche schreibt zur Datenerhebung auf seiner Internetseite:

Die Daten werden erhoben auf Basis von Games Sales Data (GSD), einer Plattform, die von der VGE (Video Games Europe) ins Leben gerufen wurde, um physische und digitale Verkaufszahlen von Videospielen zu messen.

In Deutschland nehmen neben zahlreichen Einzelhändlern und Publishern auch digitale Plattformen wie der Nintendo eShop, PSN, Steam und Xbox Live an GSD teil. Digitale Verkäufe von Nintendo-Titeln aus dem Nintendo eShop sind nicht enthalten.

Spiele von Nintendo sind demnach selten in den Spiele-Charts vertreten, da lediglich die physischen Verkäufe einberechnet werden. Außerdem werden Abos wie der Xbox Game Pass und EA Play nicht mitgezählt, wodurch die Zahlen von Spielen, die Einnahmen durch diese Angebote generieren, zwar korrekt sind, jedoch in Bezug auf den Erfolg etwas verfälscht.