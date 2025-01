EA FC 25 wird umgekrempelt: Die 7 großen Änderungen im neuen Refresh Update

Mit dem neuen Update können Spielmacher wie Modrić ihre Pässe präziser einsetzen.

EA Sports FC 25 erhält mit dem neuen Gameplay Refresh Update die bisher größte Gameplay-Überarbeitung der Seriengeschichte, passend zur Mitte der Saison.

Basierend auf dem Feedback der Community nimmt EA Sports viele größere Anpassungen an Kernmechaniken wie Passen, Schießen, Verteidigen und dem Torwartverhalten vor.

Wir zeigen euch die sieben wichtigsten Änderungen im Überblick.

1. Verteidiger können schnelle Angreifer nicht mehr so leicht einholen

Ein häufig kritisierter Punkt war, dass langsame Verteidiger selbst die schnellsten Stürmer mühelos einholen konnten. Dieses Ungleichgewicht wird jetzt korrigiert. Langsamere Verteidiger haben es künftig deutlich schwerer, schnelle Dribbler zu stoppen.

Im folgenden Video könnt ihr euch ansehen, wie sich die Änderung auswirken wird:

2. Klügeres Offensivspiel dank verbesserter KI-Laufwege

Die KI-Mitspieler im Angriff agieren nun intelligenter: Sie halten ihre Läufe besser an der Abseitslinie, positionieren sich sinnvoller und kehren schneller aus dem Abseits zurück.

Spieler mit offensiven Rollen, wie Inside Forwards, bewegen sich jetzt gezielter nach vorn und erkennen besser, wann sie in freie Räume sprinten oder eine Position besetzen sollten.

3. Erfolgreiche Tacklings werden besser belohnt

Frustrierende Situationen, in denen der Gegner nach einem erfolgreichen Tackling direkt wieder den Ball erobert hat, gehören der Vergangenheit an. Verteidiger mit dem Anticipate-PlayStyle spielen den Ball jetzt außerdem gezielter zu Mitspielern, und allgemein wurde die Ballkontrolle nach erfolgreichen Zweikämpfen verbessert.

4. Torhüter reagieren besser auf Schüsse aufs kurze Eck

Torhüter standen besonders bei Schüssen aufs kurze Eck oft schlecht da. Mit dem Update positionieren sie sich nun näher am kurzen Pfosten und reagieren realistischer auf Abschlüsse aus spitzen Winkeln.

5. Schnelleres und präziseres Passspiel

Das Passspiel wird insgesamt flüssiger: Normale flache Pässe sind jetzt schneller, kurze Zuspiele zu freien Spielern präziser und halbautomatische Steilpässe deutlich effektiver. Gleichzeitig wurden zu starke Pässe, wie der Volley-Lupfer-Steilpass, abgeschwächt.

6. Effektivere Abschlüsse im Strafraum

Schüsse aus dem Strafraum, besonders reguläre und Finesse-Schüsse, sind jetzt kraftvoller und genauer. Zudem profitieren Spieler ohne Finesse-PlayStyle stärker von ihren Schusswerten, wodurch mehr Spieler gefährlich vor dem Tor werden.

7. Mehr Eigenverantwortung in der Verteidigung

In kompetitiven Modi wie Ultimate Team greift die KI in der Defensive weniger ein: Verteidiger decken Dribbler nicht mehr so eng und blockieren Schussbahnen seltener automatisch. Ihr müsst jetzt aktiver selbst verteidigen. Gleichzeitig wurde das Verhalten bei Kontern nach Ecken verbessert, und Außenverteidiger kehren schneller in ihre Position zurück.

Mit dem neuen Gameplay Refresh Update bringt EA Sports FC 25 zahlreiche Anpassungen, die das Spielgeschehen spürbar verbessern sollen. Ob sich diese Änderungen tatsächlich positiv auf den Platz auswirken, muss sich jetzt zeigen - das Update ist ab sofort verfügbar. Was haltet ihr von den Neuerungen? Lasst es uns im Kommentarbereich wissen!