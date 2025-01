Die meistverkauften Spiele im Dezember 2024: An Weihnachten waren Koop-Spiele beliebt wie selten zuvor

Die Feiertage sind den Freunden und der Familie gewidmet - und das zeigt sich auch in den Spiele-Charts.

In regelmäßigen Abständen veröffentlicht der Verband der deutschen Games-Branche eine Liste mit den 20 meistverkauften PC- und Konsolen-Spielen des Vormonats.

Der aktuelle Bericht vom Game Verband verrät uns, welche Titel im Dezember 2024 in Deutschland besonders relevant waren – sowohl auf dem digitalen als auch physischen Markt.

Offenbar war die Zeit der Koop- und Party-Spiele

Während es in den Top-Platzierungen ähnlich aussieht wie in den beiden Monaten zuvor, zeigt sich weiter hinten ein völlig anderes Bild. Denn im Dezember 2024 gab es viele Neueinstiege von älteren Spielen, die jedoch häufig auf Couch-Koop und -PvP setzen.

Darunter sind Titel wie A Way Out, It Takes Two, Minecraft, Mario Kart 8 Deluxe und Super Mario Bros. Wonder. Und auch der Dauerbrenner Super Mario Party Jamboree hat sich wieder auf den vierten Platz vorgekämpft.

12:57 Super Mario Bros. Wonder - Test-Video zum besten 2D-Jump&Run des Jahres

Das Bild trügt - zumindest ein wenig

Bei Nintendo-Spielen zählen wie immer nur die physischen Verkäufe. Da der Dezember in der westlichen Welt bekanntlich die Zeit der Geschenke ist, kann davon ausgegangen werden, dass auch viele Spiele verschenkt wurden. Das kurbelt vor allem die physischen Verkäufe an, da die schließlich auch unter den Weihnachtsbaum gelegt werden können. Dadurch wird das eigentliche verzerrte Bild von Nintendo etwas gerade gerückt.

Dennoch ist es auffällig, dass sich gerade die Nintendo-Spiele besser verkaufen als sonst, die einen großen Fokus auf Zusammenspiel setzen. Schließlich hat Nintendo mit The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom und Mario & Luigi: Brothership gerade erst zwei Einzelspieler-Titel veröffentlicht, die sich bestens für das Weihnachtsgeschäft eignen würden.

Das sind die 20 meistverkauften Spiele in Deutschland im Dezember 2024

Platz 1 bis 10 EA Sports FC 25 Platzierung im November 2024: Platz 1 Plattformen: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S und Xbox One. Hier geht's zum Test Hogwarts Legacy Platzierung im November 2024: Platz 4 Plattformen: PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S Hier geht's zum Test Call of Duty: Black Ops 6 Platzierung im November 2024: Platz 1 Plattformen: PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S Hier geht's zum Test Super Mario Party Jamboree Platzierung im November 2024: Platz 5 Plattformen: Nintendo Switch Grand Theft Auto 5 Platzierung im November 2024: Platz 6 Plattformen: PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox 360, Xbox One und Xbox Series X/S Landwirtschafts-Simulator 25 Platzierung im Oktober 2024: 2 Plattformen: PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S Hier geht's zum Test Red Dead Redemption 2 Platzierung im November 2024: Platz 13 Plattformen: PC, PlayStation 4 und Xbox One Need for Speed Heat Platzierung im November 2024: 15 Plattformen: PC, PlayStation 4 und Xbox One Hier geht's zum Test A Way Out Platzierung im November 2024: keine Plattformen: PC, PlayStation 4 und Xbox One Hier geht's zum Test It Takes Two Platzierung im November 2024: Platz 8 Plattformen: PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S Hier geht's zum Test

15:54 Star Wars Jedi: Survivor - Test-Video zur Fallen-Order-Fortsetzung

Platz 11 bis 20 Star Wars Jedi: Survivor Platzierung im November 2024: keine Plattformen: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S Hier geht's zum Test Minecraft Platzierung im November 2024: keine Plattformen: PC, Nintendo Switch, New Nintendo 3DS, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox 360, Xbox One und Xbox Series X/S Mario Kart 8 Deluxe Platzierung im November 2024: Platz 5 Plattformen: Nintendo Switch Gran Turismo 7 Platzierung im November 2024: keine Plattformen: PlayStation 5 The Crew Motorfest Platzierung im November 2024: keine Plattformen: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S Hier geht's zum Test Command & Conquer: The Ultimate Collection Platzierung im November 2024: keine Plattformen: PC Super Mario Bros. Wonder Platzierung im November 2024: keine Plattformen: Nintendo Switch Hier geht's zum Test Need for Speed Unbound Platzierung im November 2024: Platz 18 Plattformen: PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S Hier geht's zum Test Assassin's Creed Mirage Platzierung im November 2024: Platz 20 Plattformen: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S Hier geht's zum Test Elden Ring Platzierung im November 2024: keine Plattformen: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S Hier geht's zum Test

Der Verband der deutschen Games-Branche schreibt zur Datenerhebung auf seiner Internetseite:

Die Daten werden erhoben auf Basis von Games Sales Data (GSD), einer Plattform, die von der VGE (Video Games Europe) ins Leben gerufen wurde, um physische und digitale Verkaufszahlen von Videospielen zu messen. In Deutschland nehmen neben zahlreichen Einzelhändlern und Publishern auch digitale Plattformen wie der Nintendo eShop, PSN, Steam und Xbox Live an GSD teil. Digitale Verkäufe von Nintendo-Titeln aus dem Nintendo eShop sind nicht enthalten.

Spiele von Nintendo sind demnach selten in den Spiele-Charts vertreten, da lediglich die physischen Verkäufe einberechnet werden. Außerdem werden Abos wie der Xbox Game Pass und EA Play nicht mitgezählt, wodurch die Zahlen von Spielen, die Einnahmen durch diese Angebote generieren, zwar korrekt sind, jedoch in Bezug auf den Erfolg etwas verfälscht.