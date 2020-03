EA will den Spielern mehr Wahl beim Battle Pass lassen

Nachdem Fortnite das Battle-Pass-System bekannt machte, wurde das in den meisten Spielen nahezu identisch umgesetzt: Über Gameplay verdient ihr Erfahrungspunkte, die das Level eures Passes erhöhen und so linear neue Belohnungen freischalten. EA patentierte jetzt aber ein System, das den Spielern mehr Freiheit geben soll.

So funktioniert der neue Battle Pass

EAs Plan sieht es vor, en Fortschrittssystem zu entwickeln, bei dem ihr verschiedene Pfade wählen könnt. Die werden euch zunächst auf einer Karte angezeigt. Jeder der einzelnen Wege verfügt dann über ein individuelles Set an Belohnungen.

An bestimmten Punkten im Battle Pass könnt ihr abbiegen. Ihr versperrt euch damit jedoch keine Belohnungen: Wer später noch einen anderen Pfad wählen will, kann Backtracking betreiben und nach wie vor sämtliche Belohnungen freischalten.

Battle-Pass-Systeme an sich sind eine durchdachte Methode, um Spieler dauerhaft an einen Titel zu binden. Denn wer auf eine Belohnung hinarbeitet, spielt in der Regel natürlich auch regelmäßig. In unserem Video zu dem System von Fortnite erklären wir, wie clever entsprechende Mechaniken sind:

Bisher hat EA nur das Patent angemeldet. Ob sie es wirklich umsetzen werden, ist eine andere Frage. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Firmen oftmals Ideen patentieren, ohne diese später wirklich einzusetzen. So schützte sich der Publisher bereits eine Art des unfairen Matchmakings, um Mikrotransaktionen anzukurbeln. Bisher wurde jedoch noch nicht nachgewiesen, dass dieses System wirklich eingesetzt wird.