Entwickler von DiRT Rally kehren mit EA Sports WRC zu ihren Racing-Wurzeln zurück

Schnee, Kies und Staub: EA Sports WRC will euch jede Menge Streckenabwechslung bieten.

Für Rallye-Fans gibt es noch vor Jahresende einen Grund zu Jubeln: Codemasters, die Entwickler des ausgezeichneten DiRT Rally, arbeiten wieder an einem Rennspiel mit WRC-Lizenz. Es heißt EA Sports WRC und erscheint noch 2023. Einen ersten Trailer gibt’s auch schon.

Zuletzt hatten Codemasters 2002 ein Spiel mit voller WRC-Lizenz herausgebracht: Colin McRae Rally 3. Danach wanderte die Lizenz weiter zu Milestone und dann Kylotonn - jetzt liegt sie bis 2027 wieder bei Codemasters.

Alles Wichtige zu EA Sports WRC

Was wird das für ein Spiel? EA will die umfangreichen Racing-Erfahrungen von Codemasters einsetzen, um euch mitten in die World Rally Championship zu versetzen. 18 Locations auf verschiedenem Untergrund sowie 68 ikonische Rallye-Fahrzeuge sollen zum Start enthalten sein. Im plattformübergreifenden 32-Spieler-Multiplayer messt ihr euch mit anderen, oder ihr baut euch im neuen Builder-Modus das Gefährt eurer Träume zusammen.

Dank Unreal Engine 5 soll das Spiel außerdem ein echter Grafikknaller werden, aber auch die Physikeffekte aus DiRT Rally 2.0 werden integriert. Für das richtige Rallye-Feeling haben sich die Entwickler Beratung von berühmten WRC-Fahrern wie Jon Armstrong geholt.

Im ersten Trailer wechseln sich Ingame-Szenen mit echten Aufnahmen ab:

1:36 EA Sports kündigt neues Rally-Spiel WRC im Trailer an

Wann erscheint EA Sports WRC? Das Spiel kommt schon am 3. November 2023 raus. Ab 31. Oktober bekommen Vorbesteller bereits Zugang zu den Rennstrecken.

Für welche Plattformen kommt EA Sports WRC? Das Rallye-Spiel erscheint zeitgleich für PC (via Steam, EA App und Epic), PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Wie viel kostet EA Sports WRC? Die Standard-Version kostet 50 Euro, eine andere ist bisher nicht in den Stores gelistet. Wer vorbestellt, bekommt Vorabzugang und Ingame-Boni wie spezielle Lackierungen.

Wird es Live Service? EA Sports WRC setzt auf ein Season-Modell, das regelmäßig neue Inhalte bringen soll. Außerdem soll es regelmäßig neue Events wie die täglich aktualisierte »Moments« geben, die euch wichtige WRC-Szenarien nachspielen lassen.

Freut ihr euch auf einen DiRT-Nachfolger von Codemasters, wenn auch unter anderem Namen? Trifft WRC genau euren Geschmack oder erhofft ihr euch noch andere Features, die bisher nicht vorgestellt wurden? Welches Rallye-Spiel ist bisher euer persönlicher Favorit? Schreibt uns gerne eure Meinung in die Kommentare.