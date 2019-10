Der offizielle EA-Account auf Twitter hat eine gleichermaßen kryptische und doch recht eindeutige Andeutung gemacht, dass der Publisher bald auf Steam zurückkehren könnte: Eine Tasse, aus der es sichtlich dampft.

Steam ist das englische Wort für Dampf, damit passt der Tweet perfekt zu den jüngsten Gerüchten, dass EAs Rückkehr auf Steam bevorsteht. Der Publisher würde sich damit gegen den jüngsten Trend stellen, dass sich mehr und mehr Spiele von Steam verabschieden und nur noch bei Epic und hauseigenen Store-Plattformen wie Ubisofts Uplay erscheinen.

Geschürt wurden die Gerüchte zunächst durch den Leak einer Test-App, die Origin-Spiele über Steam laufen lässt. Demzufolge würde EA also seinem eigenen Launcher schon treu bleiben - ganz ähnlich wie bei Ubisoft würde man Origin immer noch brauchen, selbst wenn man die Spiele in einem anderen Store kauft.

looks like EA are indeed getting ready to come back to steam



