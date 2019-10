Ein Battle Pass erobert die Steam Charts

Es ist Montag und Montag ist Steam-Charts-Zeit! Die Top 10 der meistverkauften Steam-Spiele ist diese Woche allerdings eher eine Top 5: Bis auf zwei Spiele sind alle Titel mindestens doppelt vertreten. Den Start macht Playerunknown's Battlegrounds, das sich nicht etwa mit dem Hauptspiel, sondern mit einem Battle Pass an die Spitze schiebt.

Mit dem Survivor Pass: Badlands schaltet ihr in Season 5 von PUBG neue Missionen und Skins frei. Drei Wochen habt ihr dafür Zeit, dann endet die Season und mit ihr der Battle Pass. Auf Platz 2 macht Playerunknown's Battlegrounds den Doppelsieg perfekt.

Den dritten Platz schnappt sich Monster Hunter World: Iceborne Digital Deluxe. Die Erweiterung erscheint am 10. Januar 2020 auf PC. Mit der Deluxe Edition erhaltet ihr zusätzliche Rüstungen, Gesten, Sticker und mehr. Auf Platz 6 und 10 kehrt Monster Hunter: World noch mal zurück, beim ersten Mal mit dem Hauptspiel, beim zweiten Mal erneut mit Iceborne.

Destiny 2 war bereits in den vergangenen Wochen ein starker Mitstreiter in den Steam Charts und schafft es auch diese Woche dreimal hinein. Das gelingt dem Loot-Shooter mit den Erweiterungen Forsaken und Shadowkeep, letztere in zwei Versionen. So besetzt Destiny 2 die Plätze 4, 5 und 7.

Der achte Platz geht an Valve Index VR Kit, das mit 1.079 Euro zu Buche schlägt. Da die Steam-Verkaufscharts nach Umsatz sortiert werden, reichen hier schon vergleichsweise wenige Verkäufe für eine Spitzenposition aus.

Disco Elysium schnappte vergangene Woche allen anderen den Spitzenplatz weg. Diese Woche reicht es allerdings nur für Platz 9. Warum das Detektiv-Rollenspiel das bisher beste Rollenspiel des Jahres ist, klären wir in unserem Test zu Disco Elysium.

Die Steam-Verkaufscharts (21. bis 27. Oktober 2019)

Die Rangliste bezieht sich auf die Steam-Bestseller der letzten Woche, sortiert nach generiertem Umsatz. Die Top 10 werden jeden Sonntag aufs Neue aktualisiert und via XML-Feed ausgegeben.

Mehr zum Thema: