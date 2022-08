Earth: Revival nimmt sich mit Open World, Survival, Basenbau und Koop-Raids richtig viel vor

Sci-Fi-Shooter und Survivalspiele, beides gibt es fast schon wie Sand am Meer. Das neuangekündigte Earth: Revival will aber beides miteinander verbinden und so ein etwas ungewöhnlicheres Spiel erschaffen. Was die Entwickler alles mit ihrem Shooter vorhaben, erfahrt ihr hier. Außerdem gibt es schon einen ersten Trailer zu sehen.

Hinter dem verantwortlichen Studio Nuverse steckt übrigens das chinesische Technologie-Unternehmen Bytedance. Dieses ist vor allem bekannt für die Video-Sharing-App Tiktok. Nun will man sich mit Earth: Revival zum ersten mal auch auf dem Spielemarkt behaupten.

Die Menschheit kämpft ums Überleben

Wie von Shootern gewohnt, geht es in Earth: Revival dramatisch zu. Die Erde wurde im 22. Jahrhundert von fiesen Außerirdischen überrannt und ihr durchforstet die offene Welt nach Vorräten, baut eine Basis auf und sucht zumindest im ersten Trailer nach anderen Überlebenden:

Blöd nur, dass die Aliens noch da sind und uns das Leben schwer machen. Im Trailer gibt es schon zwei verschiedene Arten zu sehen, neben einer kleineren Kreatur in Menschengröße erwarten uns offenbar auch echte Giganten.

Den Monstern müssen wir uns aber nicht alleine stellen. Denn Earth: Revival ist in erster Linie ein PvE-Multiplayer-Shooter, bei dem wir uns mit anderen Spielern zusammentun, oder alleine gegen die KI vorgehen können. Spätestens beim Endgame sind dann Koop-Partner aber wohl ziemlich wichtig.

Generell nimmt Earth: Revival den Mund ziemlich voll und verspricht ganz selbstbewusst jede Menge großer Features, zum Beispiel:

Anpassbarer Charakter: Im Charaktereditor könnt ihr eure Spielfigur nach euren Wünschen erstellen und anpassen.

Im Charaktereditor könnt ihr eure Spielfigur nach euren Wünschen erstellen und anpassen. Sci-Fi-Bewaffnung: Ihr dürft mit einer großen Auswahl futuristischer Waffen kämpfen. Außerdem rüstet ihr sogenannte Power-Rüstungen aus, die euch wahrscheinlich besonders stark machen.

Ihr dürft mit einer futuristischer Waffen kämpfen. Außerdem rüstet ihr sogenannte Power-Rüstungen aus, die euch wahrscheinlich besonders stark machen. Sammeln und Craften: Wie in einem Survivalspiel müsst ihr Nahrung und Ressourcen sammeln, kocht Essen und stellt Waffen, Rüstungen, Werkzeuge und mehr her. Sogar Fahrzeuge werdet ihr bauen und steuern können.

Wie in einem Survivalspiel müsst ihr Nahrung und Ressourcen sammeln, kocht Essen und stellt Waffen, Rüstungen, Werkzeuge und mehr her. Sogar Fahrzeuge werdet ihr bauen und steuern können. Tierische Begleiter: Um eure Überlebens-Chancen zu erhören, könnt ihr Kreaturen zähmen, und sie mit Waffen ausrüsten. Die Pets helfen euch dann im Kampf und sollen schlau agieren.

Um eure Überlebens-Chancen zu erhören, könnt ihr Kreaturen zähmen, und sie mit Waffen ausrüsten. Die Pets helfen euch dann im Kampf und sollen schlau agieren. Basen-Bau: Ein weiteres Element, das wir vor allem aus Survivalspielen kennen, ist die Konstruktion von Gebäuden. In Earth: Revival könnt ihr eigene Außenposten errichten (und einrichten).

Ein weiteres Element, das wir vor allem aus Survivalspielen kennen, ist die Konstruktion von Gebäuden. In Earth: Revival könnt ihr eigene Außenposten errichten (und einrichten). Endgame mit PvP-Modi: Für die ausdauerndsten Spieler sind bereits diverse Endgame-Aktivitäten geplant. So soll es nicht nur PvE-Raids, sondern auch verschiedene PvP-Inhalte, wie teambasierte Turniere und einen Battle-Royale-Modus geben.

Der Shooter setzt sich selbst also ziemlich anspruchsvolle Ziele und ziemlich viele bekannte Features mischen. Wie gut das Ganze dann umgesetzt wird, muss ich natürlich erst noch zeigen.

Bald könnt ihr selbst spielen

Earth: Revival erscheint 2023 für den PC und Android. Bereits angekündigt ist Cross-Plattform-Fortschritt, es wird euch also möglich sein, mit demselben Charakter auf dem PC und dem Smartphone zu spielen.

Wer sich für die Ideen des Survival-Shooters begeistern kann, hat vielleicht schon bald selbst Gelegenheit auf Erkundungstour zu gehen. Vom 2. bis zum 18. September läuft nämlich eine Closed Beta, zu der ihr euch jetzt schon anmelden könnt.

Außerdem wird das Spiel auch auf der gamescom in Halle 8 am Stand B033 zu finden sein und kann dort angespielt werden. Welche Spiele es auf der Spielemesse in Köln noch zu sehen gibt, verrät euch unser Artikel:

Was haltet ihr von den ersten Informationen zu Earth: Revival? Gefällt euch der schicke Trailer, oder könnt ihr mit Sci-Fi-Szenarien so gar nicht warm werden? Und wollt ihr den Genremix schon in der Closed Beta ausprobieren? Schreibt eure Meinungen gerne in die Kommentare!