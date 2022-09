Nachdem Monster Hunter World auch international große Erfolge verzeichnen konnte, war es wohl nur eine Frage der Zeit, bis ein anderer großer Fisch an einem AAA-Projekt mit ähnlichem Spielstil arbeitet. EA hat nun ein Projekt angekündigt, das stark nach so einem Titel klingt.

Dafür arbeitet der Publisher mit dem Studio Koei Tecmo zusammen, das vor allem für ihre Dynasty-Warrior-Spielereihe bekannt ist.

Es ist auch noch gar nicht so lange her, dass Monster Hunter in aller Munde war: Ende Juni erschien die Erweiterung Sunbreak für MH: Rise, die für Spielerrekorde auf Steam sorgte. Den Trailer zum Addon könnt ihr hier sehen:

Was wir bisher wissen

Wie Electronic Arts in einer Pressemeldung bekannt gab, arbeitet der Publisher mit Koei Tecmo gemeinsam an einem Action-RPG-Jagd-Spiel basierend auf einer Fantasy-Interpretation des feudalen Japans. Einen offiziellen Namen hat der Titel noch nicht, aber ein erstes Concept Art gibt es schon zu sehen:

Auf dem Bild ist eine kleine Siedlung zu erkennen, deren Mittelpunkt von einer japanischen Blütenkirsche dominiert wird. Dort befindet sich ebenfalls ein Gebäude, dass sich mit verschiedenen Stockwerken um den Stamm herumschlängelt.

In der Pressemitteilung ist die Aussage von Jeff Gamon, dem General Manager von EA Partners, besonders interessant:

Sie [Koei Tecmo] haben das Jagd-Genre revolutioniert und ihr bewährtes Talent für fesselnde Kampfsysteme und Gameplay mit unerwarteten und innovativen Spielmechaniken verbunden.

Das gezeigte Artwork, die Betonung auf Kampf-Gameplay und ein Action-RPG klingen nicht nach einem realistischen Jagdspiel mit Gewehr und Schäferhund. Ein Monster-Hunter-ähnlicher Ansatz ist da schon deutlich wahrscheinlicher.

Das geheimnisvolle Spiel wird vielleicht nicht der einzige große Monster-Hunter-Klon, der in der fernen Zukunft erscheinen wird. Angeblich arbeitet Microsoft auch an einem ähnlichen Titel:

28 2 Mehr zum Thema Microsoft arbeitet laut Bericht an einem Spiel wie Monster Hunter

Wir müssen aber auch nicht lange warten, bis wir mehr zu dem Projekt erfahren. Bereits diesen Monat werden wir einen tieferen Einblick in das Spiel erhalten. Wir halten euch dann natürlich auch auf dem Laufenden, sobald es mehr Informationen gibt.

Würdet ihr euch über ein neues AAA-Monster-Hunter freuen oder seid ihr immer noch fleißig dabei, MH: World und Rise zu grinden? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!