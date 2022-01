Microsoft arbeitet laut Bericht an einem Spiel wie Monster Hunter

Microsoft geht mit dem dem riesigen Activsion-Blizzard-Deal in die Vollen und scheint keine Anstalten zu machen, das Tempo auf dem Spielemarkt zu verlangsamen. Jetzt berichtet der bekannte Spielejournalist Jeff Grubb, dass sich in Zusammenarbeit mit dem Shooter-Entwickler Certain Affinity (Halo, Doom) eine Art Monster Hunter von Microsoft in Entwicklung befinden soll.

Grubb bezeichnet das Spiel in einem Podcast (via Eurogamer) sogar als Monster-Hunter-Klon . Demnach habe sich Microsoft diese Art von Koop-Spiel für das Game-Pass-Abo gewünscht und entschieden, entsprechende Hebel in Bewegung zu setzen.

Obwohl Jeff Grubb in der Branche als gut informiert und vertrauenswürdig gilt, handelt es sich nicht um offizielle Informationen. Genießt sie also mit einer gesunden Portion Skepsis. Allerdings gibt es noch einen möglichen Hinweis, diesmal von Entwickler Certain Affinity selbst.

Geheimes Spiel in Arbeit

Bereits im Februar 2021 berichtete Certain Affinity im eigenen Blog mit überschwänglichen Worten, eine Vereinbarung unterzeichnet zu haben. Es geht um die Entwicklung einer neuen Marke . Man freue sich auf die Arbeit, aber die Einzelheiten dieses neuen Spiels sind noch SEHR geheim .

Wir freuen uns, heute bekannt geben zu können, dass wir die Entwicklung einer neuen Original-IP leiten! Sind wir begeistert, ein Genre und einen Spielstil zu übernehmen, den wir schon immer geliebt haben? Unbeschreiblich aufgeregt! Fühlen wir uns geehrt, dieses Spiel auf den Markt zu bringen? Unbeschreiblich! Gibt es weitere verlockende Details zu diesem neuen Projekt? Mehr als wir sagen können!

Certain Affinity lässt keinen Zweifel daran, welch hohen Stellenwert dieses Projekt für den Entwickler einnimmt. Zudem erklärt der Shooter-Entwickler, dass es sich um ein für sie neues Genre handelt. Das würde zu einer Koop-Monsterjagd passen. Es ist denkbar, aber keinesfalls gesichert, dass es sich bei der neuen Marke um das von Jeff Grubb erwähnte Microsoft-Spiel handeln könnte.

26 16 Monster Hunter Rise im Test Ein geniales Action-Rollenspiel

Capcom brachte kürzlich das neue Monster Hunter Rise für PC auf den Markt. In unserem Test erfahrt ihr, wo die Unterschiede zu Monster Hunter World liegen und ob Rise euer Paar Jagdstiefel sein könnte.