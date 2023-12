»Marvel kann wieder brutal und düster sein!«: Erste Reaktionen zu Echo dürften Netflix-Fans neugierig machen

Echo schließt an die Hawkeye-Serie an und damit kehrt auch Vincent D'Onofrio als Wilson Fisk a.k.a. Kingpin zurück. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Marvel-Fans aufgepasst! Während dieses Jahr noch Staffel 2 von What If…? bei Disney Plus anläuft, geht es am 24. Januar 2024 gleich mit einer völlig neuen Serie weiter: Echo. Und die beschert dem Marvel Cinematic Universe eine rauere Gangart, noch lange bevor Deadpool 3 und Blade in den Kinos starten.

Schon vorher war bekannt, dass Marvel bei Echo auf ein TV-MA-Rating setzt, was dem R-Rating von Kinofilmen entspricht. Soll heißen: Die neue Serie darf damit ähnlich brutal wie zum Beispiel die Netflix-Projekte Daredevil oder The Punisher werden.

Was erste Reaktionen zu Echo verraten

Diesbezüglich wurde offenbar nicht zu viel versprochen. Denn aktuell schlagen erste Reaktionen von Kritikern auf, die bereits zwei Folgen von Echo sehen durften. Und wenn man denen Glauben schenken darf, geht es in der neuen Serie tatsächlich ordentlich zur Sache.

So gut wie jede Reaktion erwähnt, dass Echo tatsächlich ziemlich brutal, rau und düster daherkommt. Ebenfalls positiv hervorgehoben wird dabei die persönliche Geschichte der Heldin Maya Lopez (Alaqua Cox), die bereits in der Hawkeye-Serie ihr MCU-Debüt feierte. Kritik gibt es allerdings für das Pacing und wie Echo die eigentlich spannende Handlung aufarbeitet.

Ein paar aussagekräftige Reaktionen zu den ersten zwei Echo-Episoden haben wir wie folgt für euch gesammelt:

Was ihr sonst zu Echo wissen solltet

Echo startet am 10. Januar 2024 auf Disney Plus. Dabei werden die insgesamt fünf Episoden übrigens nicht im Wochentakt veröffentlicht, stattdessen stehen alle Folgen auf einmal sofort zum Streamen zur Verfügung. Mit dabei sind außerdem Charlie Cox als Matt Murdock a.k.a. Daredevil sowie Vincent D’Onofrio als Wilson Fisk a.k.a. Kingpin.

Einen konkreten Eindruck von Echo könnt ihr euch mithilfe des offiziellen Trailers zur neuen Marvel-Serie verschaffen:

1:54 Echo: Im ersten Trailer zur neuen Marvel-Serie ist Vincent D'Onofrio als Kingpin zurück

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Echo? Freut ihr euch darauf, dass Marvel noch vor Deadpool 3 und Blade eine rauere Gangart anschlägt oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Auf welchen neuen Film oder auf welche neue TV-Serie des MCU freut ihr euch am meisten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!