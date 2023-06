Deadpool 3 bringt viele Fan-Lieblinge zurück, aber auf einen müssen wir offiziell verzichten

Keine Domino, dafür (natürlich) Deadpool, während Cables Rückkehr noch offen bleibt. Langsam, aber sicher nimmt der Cast von Deadpool 3 Gestalt an. Bildquelle: Disney/20th Century Fox

Mit Deadpool 3 betreten Wade Wilson und sogar Wolverine das Marvel Cinematic Universe - und dabei haben sie sogar eine ganze Palette an Veteranen der ersten beiden Filme im Gepäck. Doch während eine Rückkehr von Josh Brolin als Cable und Julian Dennison als Firefist noch offen bleibt, hat Zazie Beetz schlechte Nachrichten für Domino-Fans.

Kein Glück für Deadpools MCU-Debüt

Deadpool 3 ohne Domino? Im Interview mit Decider erteilt die aus Produktionen wie Joker, Atlanta oder The Harder They Fall bekannte Schauspielerin einer Rückkehr als Domino in Deadpool 3 eine klare Absage. Beetz zufolge ist sie nicht an der Fortsetzung beteiligt und demnach ab dem 3. Mai 2024 auch nicht nochmal als Mutantin und Marvel-Heldin zu sehen.

Ob Zazie Beetz tatsächlich die Wahrheit sagt oder vielleicht nicht doch flunkert, lässt sich nicht mit hundertprozentiger Gewissheit prüfen. Immerhin haben Schauspieler in der Vergangenheit gerne mal ein Geheimnis daraus gemacht, ob sie an bestimmten Produktionen wirklich beteiligt sind - gerade in Bezug auf Marvel und Star Wars.

Die wichtigsten Infos zu Deadpool 3

Letztendlich müssen wir offizielle Trailer beziehungsweise den finalen Kinostart von Deadpool 3 am 3. Mai 2024 abwarten. Aktuell ist die Produktion des Marvel-Films ebenfalls vom Autorenstreik in Hollywood betroffen und wird dadurch ausgebremst.

Außerdem wissen wir bisher von den folgenden Rückkehrern aus vorangegangenen Marvel-Filme von Fox für Deadpool 3, die damit offenbar den Sprung ins Marvel Cinematic Universe schaffen - für die Regie ist übrigens Shawn Levy (Free Guy, The Adam Project) verantwortlich):

Ryan Reynolds als Wade Wilson/Deadpool

als Wade Wilson/Deadpool Hugh Jackman als Logan/Wolverine

als Logan/Wolverine Morena Baccarin als Vanessa

als Vanessa Karan Soni als Dopinder

als Dopinder Rob Delaney als Peter

als Peter Leslie Uggams als Blind Al

als Blind Al Stefan Kapicic als Colossus

als Colossus Brianna Hildebrand als Negasonic Teenage Warhead

als Negasonic Teenage Warhead Shioli Kutsuna als Yukio

Damit war nicht unbedingt zu rechnen: Neben Vanessa, Colossus und Dopinder lassen sich auch Yukio (Shioli Kutsuna) und Negasonic Teenage Warhead (Brianna Hildebrand) in Deadpool 3 blicken. Bildquelle: Disney/20th Century Fox

Alles weiteren Infos zu den kommenden Filmen und TV-Serien des Marvel Cinematic Universe bekommt ihr unter den folgenden Links:

Was glaubt ihr: Kehrt Zazie Beetz tatsächlich nicht als Domino für Deadpool 3 zurück oder führt uns die Schauspielerin an der Nase rum? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an den neuen Marvel-Film mit Ryan Reynolds als Deadpool und Hugh Jackman als Wolverine? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!