Edeka und ein schweizer Lego-Konkurrent starten Treue-Aktion mit Supermarkt-Sets – alle Modelle und Preise im Überblick

Wer hätte je gedacht, dass es mal einen Edeka aus Klemmbausteinen geben wird.

Der deutsche Lebensmittelkonzern Edeka und die schweizerische Klemmbausteinmarke Blocks starten eine überraschende Kooperation. Ende Mai 2025 startet eine neue Treue-Aktion in den Supermarkt-Filialen, bei der ihr Punkte sammeln und so sechs unterschiedliche limitierte Klemmbaustein-Sets günstig abstauben könnt.

Die Aktion im Überblick

Wie ist der Aktionszeitraum? Die Aktion startet am 26. Mai und endet am 19. Juli 2025. Allerdings sind die einzelnen Sets limitiert. Ihr solltet also sicherheitshalber nicht bis zum Ende warten, um eure Punkte einzulösen.

Wie viele Punkte brauche ich? Theoretisch benötigt ihr keine Punkte, da alle Modelle auch normal verkauft werden. Allerdings erhaltet ihr mit fünf Treuepunkten jeweils einen Rabatt von mindestens 60 Prozent. Pro fünf Euro Einkaufswert erhaltet ihr einen Punkt. Ihr müsst also mindestens 25 Euro ausgeben, um zusätzlich von der Aktion zu profitieren.

Zu früh bekannt: Weder Edeka selbst noch Boost, der Konzern hinter Blockz, haben die Aktion bisher offiziell angekündigt. Doch eine Edeka-Filiale in Schleswig-Holstein hat die Aktion (versehentlich) schon drei Wochen zu früh gestartet. Unserem Autoren Tristan ist das aufgefallen und er hat alle wichtigen Informationen bereits vor dem offiziellen Start für euch zusammengetragen.

Supermarkt-Set Teile : 128 Steine Preis ohne Treuepunkte : 23 Euro Preis mit Treuepunkten : 6 Euro

LKW-Set Teile : 218 Steine Preis ohne Treuepunkte : 23 Euro Preis mit Treuepunkten : 6 Euro

Bedientheken-Set Teile : 58 Steine Preis ohne Treuepunkte : 8 Euro Preis mit Treuepunkten : 2,50 Euro

Frische-Set Teile : 80 Steine Preis ohne Treuepunkte : 8 Euro Preis mit Treuepunkten : 2,50 Euro

Kassen-Set Teile : 106 Steine Preis ohne Treuepunkte : 13 Euro Preis mit Treuepunkten : 5 Euro

Shopper-Set Teile : 80 Steine Preis ohne Treuepunkte : 10 Euro Preis mit Treuepunkten : 4 Euro



Unsere Einschätzung

Die Qualität passt, aber nicht für alle: In unserem Test konnten die Steine qualitativ überzeugen. Die Farben sind satt, die Klemmkraft ausgezeichnet und grobe Farbabweichungen sind nicht aufgefallen.

Problembehaftet sind allerdings die Figuren. Die überzeugen zwar durch ihr putziges Design, fallen jedoch bei Bewegungen schnell auseinander. Zum Spielen sind sie daher weniger gut geeignet. Das ist sehr schade, da die Modelle ansonsten perfekt dazu einladen.

Kompatibel mit Lego und Co.: Die Steine sind alle kompatibel mit Lego und Co. Falls euch die Modelle also nach dem Kauf doch nicht zu sagen, könnt ihr damit ohne Probleme eure Bausteinkiste auffüllen.

Fummelige Anleitung: Die Anleitung wird wie eine Landkarte aufgeklappt, wodurch ihr hier viel Platz auf eurem Tisch benötigt. Das führt bei den größeren Sets außerdem dazu, dass die einzelnen Abbildungen der Bauschritte recht klein dargestellt werden.

Wenigstens das Zusammenklappen gestaltet sich wesentlich einfacher als bei einer Landkarte. Foto: T. Gudenrath.

Aufkleber: Wir konnten bisher nur den Supermarkt und den LKW testen. Bei diesen Sets werden nahezu alle Logos und Motive durch Aufkleber gelöst. Drucke konnten wir bisher nur auf den Figuren entdecken.

Unschlagbarer Preis mit einem Haken: Wer die Treuepunkte nutzt, kann sich über einen hervorragenden Preis von unter 5 Cent pro Stein freuen – besonders mit Blick auf die hohe Steinqualität ist das ein Schnapper. Ohne Rabatt müsst ihr dafür umso tief in die Tasche greifen. Hier übertreffen die Modelle mit beinahe 20 Cent pro Teil sogar die hohen Preise von Marktführer Lego.

Edeka-Kundinnen und -Kunden sind hier also klar im Vorteil. Wer nicht zu Edeka möchte, hat immer noch die Möglichkeit, bei Bekannten zu fragen, ob sie für euch mitsammeln können.

Tristan Gudenrath Meinung: Wer bei Edeka einkauft und Kinder hat, die gerne mit Klemmbausteinen spielen, kann hier getrost zugreifen. Die sechs Modelle bieten einen enormen Spielwert und können ohne Probleme mit Lego-Figuren angereichert werden.



Erwachsene sollten sich hingegen überlegen, ob es ihnen das Geld wert ist, wenn die Modelle nur zu Sammler-Zwecken gekauft werden. Hässlich sind sie zwar nicht, aber eben auch kein wirklicher Hingucker. Beim reduzierten Preis mit Treuepunkten kann man aber durchaus ein Experimente wagen.



Ganz klar abraten würde vom Kauf ohne Treuepunkte. Denn einen Preis von 20 Cent pro Stein rechtfertigen die lizenzierten Sets nicht im geringsten.

Weitere interessante Klemmbaustein-Modelle findet ihr in der Linkbox oben. So hat etwa der chinesische Hersteller Xingbao eine Kooperation mit dem US-amerikanischen Rapper Snoop Dogg gestartet und verkauft etwa ein Diorama zum Erfolgsalbum Doggystyle. Außerdem findet ihr dort eine Liste mit den derzeit 21 größten Lego-Sets.