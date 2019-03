Nach dem Kinohit Edge Of Tomorrow mit Tom Cruise und Emily Blunt aus dem Jahr 2014 stand schon bald fest, dass es eine Fortsetzung zum Science-Fiction-Actioner von Regisseur Doug Liman geben wird. Doch so richtig ist die Produktion des Film-Sequels nicht voran gekommen.

Zuletzt bestätigte Doug Liman nicht nur Emily Blunts Rückkehr, auch gab er den neuen Filmtitel Live Die Repeat and Repeat bekannt. Nun bringt Warner Bros. die seit nunmehr fünf Jahren geplante Fortsetzung mit einem neuen Drehbuchautor voran, berichtet das US-Magazin Deadline.

Neuer Autor - neues Drehbuch?

Ursprünglich sollte Christopher McQuarrie als Autor des ersten Films auch das Drehbuch zum Sequel schreiben. Doch als Regisseur und Autor von Mission: Impossible 5 - Rogue Nation (2015), Mission: Impossible 6 - Fallout (2018) und den beiden kommenden M:I-Filmen 7 und 8 hat er alle Hände voll zu tun.

Nach seiner ersten Drehbuchfassung zu Edge Of Tomorrow 2 haben in der Zwischenzeit einige weitere Autoren am Skript gearbeitet, wie etwa Jez Butterworth (James Bond: Spectre), Joe Shrapnel (Niemandsland - The Aftermath) und Anna Waterhouse (Zeit für Legenden).

Nun soll Neuzugang Matthew Robinson (Lügen macht erfinderisch, Monster Trucks) seine Version des Sci-Fi-Sequels Edge Of Tomorrow 2 zu Papier bringen. Ob er das vorhandene Skript umarbeiten wird, oder einen komplett neuen Ansatz wählt, ist nicht bekannt. Der erste Film basiert auf dem Buch von Hiroshi Sakurazaka.

Zuletzt bestätigte Regisseur Doug Liman, dass das Sequel gleichzeitig ein Prequel zum ersten Film werden soll. Noch ist völlig unklar, ob diese Pläne immer noch aktuell sind.

Edge Of Tomorrow mit Tom Cruise und Emily Blunt

Im Originalfilm kämpft Tom Cruise mit einer militärischen Einheit gegen eine Alien-Invasion. Bei seinem ersten Einsatz wird er getötet, wacht aber durch ein ungewöhnliches Phänomen am Tag vor der Schlacht wieder auf und erkennt, dass er sich in einer Zeitschleife befindet. Nachdem er dieselben Erlebnisse wieder und wieder durchlebt, schärft er seine Fähigkeiten als Soldat und versucht, sein Schicksal wieder in die eigene Hand zu nehmen.