»Ich will das spielen«: Ego-Perspektive für Baldur's Gate 3 beeindruckt selbst Larian-Chef

Aus der Ego-Ansicht sind die Gedankenschinder in Baldur's Gate 3 noch Furcht einflößender.

Seit dem Release von Baldur's Gate 3 haben sich Fans und Modder in das RPG-Epos von Larian Studios vertieft. Doch nun ist eine Mod aufgetaucht, die selbst den Larian-CEO Swen Vincke ins Staunen versetzt.

Mit einem kurzen, aber vielsagenden »Ich will das spielen – guckt euch das nur an!« kommentierte Vincke die Mod, die das Spiel komplett in die First-Person-Perspektive verlagert und euch die Fantasy-Welt von Baldur’s Gate 3 hautnah und aus einer völlig neuen Sichtweise erleben lässt.

Mehr Immersion, mehr Herausforderung: Ein Abenteuer aus der Ego-Perspektive

In einem YouTube-Video wagt sich der Spieler Proxy Gate Tactician an eine ganz besondere Herausforderung, bei der er ausschließlich die First-Person-Perspektive nutzt. Bereits die ersten Szenen des Videos zeigen: Die Welt wirkt in der neuen Perspektive unvergleichlich immersiv und lebendig.

Obwohl die First-Person-Sicht bei Baldur’s Gate 3 nicht vorgesehen ist und viele Interaktionen auf das isometrische Gameplay ausgelegt sind, erlaubt die Modifikation einen tiefen Einblick in eine Welt, die ihr bisher nur von oben erkunden konntet.

Schon die Nautiloid-Szene zu Beginn des Rollenspiels, normalerweise hektisch und actiongeladen, wird plötzlich zu einem surrealen Erlebnis – gigantische Tentakel, bedrohlich nah, dazu Flammen und Chaos. Situationen, die zuvor vielleicht übersehen wurden, bekommen eine ganz neue Tiefe.

Der YouTuber selbst beschreibt seinen Durchlauf mit der neuen Ansicht als beste Gaming-Erfahrung, die er seit dem Release von Baldur's Gate 3 hatte .

So spielt ihr selbst in der Ego-Perspektive

Die notwendigen Mods installieren

Solltet ihr jetzt ebenfalls die Fantasy-Welt Faerûn aus den Augen eures Helden erkunden wollen, sind mehrere Mods erforderlich. Ladet und installiert die folgenden Grundmods:

21:22 Baldur's Gate 3: Wir überfallen das Goblinlager dank Mods mit einer eigens erstellten Riesenparty

Kamera- und Steuerung optimieren

Größe und Sicht im Spiel anpassen:

Rüstet die Unterhose aus der Mod Choose Your Size aus. Für menschliche Charaktere empfiehlt sich die zwischen -40 und -20 Prozent Größe.

aus. Für menschliche Charaktere empfiehlt sich die zwischen -40 und -20 Prozent Größe. Native Camera Tweaks einstellen : Passt die Datei BG3NativeCameraTweaks.toml der Native Camera Tweaks Mod mit einem Texteditor eurer Wahl wie folgt an, um die First-Person-Ansicht zu optimieren:

:

[ExplorationZoom] ExplorationOverrideZoom = true ExplorationZoomMax = 0.1 ExplorationZoomMin = 0.01 [ExplorationOffset] ExplorationOverrideOffset = true ExplorationVerticalOffsetMult = 1.7 [CombatZoom] CombatOverrideZoom = true CombatZoomMax = 0.2 CombatZoomMin = 0.1 [CombatOffset] CombatOverrideOffset = true CombatVerticalOffsetMult = 1.7

Steuerungstipp : Nutzt die mittlere Maustaste, um die Kamera zu bewegen, und aktiviert Caps Lock zu Kampfbeginn, um die Sicht auf euren Charakter zu fixieren.

:

Jetzt seid ihr gefragt: Wie gefällt euch Baldur's Gate 3 aus der Ego-Perspektive, die oben im Video zu sehen ist? Und habt ihr vielleicht sogar selbst Lust bekommen, euch den unheimlichen Gedankenschindern auf Augenhöhe zu stellen? Scrollt nach unten und lasst uns gerne im Kommentarbereich eure Meinung wissen!