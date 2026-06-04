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Baldur's Gate 3: Als der Halsin-Darsteller zum ersten Mal von DER Bären-Szene erfuhr, konnte er sich kaum noch beherrschen

So haben wir vermutlich alle reagiert, als Larian damals das überraschend pelzige Techtelmechtel mit Druide Halsin enthüllt hat.

Profilbild von Stephanie Schlottag

Stephanie Schlottag
04.06.2026 | 11:39 Uhr

Halsin hatte meistens gut lachen in BG3. So auch sein Schauspieler. Halsin hatte meistens gut lachen in BG3. So auch sein Schauspieler.

Das belgische Entwicklerstudio Larian provoziert gerne. Zuletzt haben wir das wieder im Trailer zu Divinity gesehen, in dem wir ein paar Momente aus Jugendschutzgründen schwärzen mussten. Auch Baldur's Gate 3 schreckt vor wenig zurück – wir können zum Beispiel richtig, richtig böse und grausam werden. Oder einem Druiden, äh, auf den Pelz rücken, der sich gerade in seiner Bärenform befindet.

Die Romanzenszene mit Halsin ist längst so bekannt, dass auch Leute von ihr wissen, die nie selbst Baldur’s Gate 3 gespielt haben. Sie wurde sogar schon vor Release gezeigt, genauso wie dieser Clip mit ähnlichem Humor:

Video starten 1:21 Baldur's Gate 3: Ups, unsere Bardin stolpert über einen sehr ... intimen Moment

Was denkt denn eigentlich der Voice Actor von Halsin über den Moment? Dazu hat sich Schauspieler Dave Jones schon mehrmals (positiv) geäußert. Nun hat er erzählt, wie spät er selber von der Szene erfahren hat und was seine erste Reaktion war. Spoiler: Die gleiche, die wir wohl alle hatten.

»Oh«

Jones sprach darüber in einem Video des YouTube-Kanals Fall Damage. Er wurde von Larian nicht wirklich vorgewarnt, was die doch sehr spezielle Szene betrifft. Stattdessen bekam er einfach das Skript für die nächste Aufnahme-Phase, las es im Zug nach London zum Studio, und musste erstmal laut lachen.

Allzu schockierend fand er es laut eigenen Aussagen dann aber gar nicht:

Wir bekommen die Skripte ein paar Tage vorher und man kann sie dann durchlesen. Ich bin einfach in lautes Gelächter ausgebrochen. Es war vor allem die Tatsache »Oh. Oh, wir machen das wirklich.« Für manche Leute wäre das sehr schockierend gewesen, aber im Grunde ist das Dungeons & Dragons, Du kannst alles in D&D tun, und das passt da perfekt hinein.

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Im Video spricht er auch darüber, wie er damit zurecht kam, dass seine Figur als »Daddy Halsin« zahlreiche Fans, sagen wir … inspirierte. Er sieht das ausdrücklich positiv. Jones ist in der BG3-Community bekannt für seinen offenen Umgang auch mit den ausgefalleneren Kunstwerken und Beiträgen. Er selbst bezeichnet das Spiel als »Paradies für Shipping« und verrät im Video auch gleich seine persönliche Lieblingsbeziehung: Gale und Halsin.

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Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3

Genre: Rollenspiel

Release: 03.08.2023 (PC), 06.09.2023 (PS5), 07.12.2023 (Xbox Series X/S)

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