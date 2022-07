Ehemalige Witcher-Entwickler arbeiten an Samurai-Spiel, erste Infos bekannt

Sie sind inzwischen sehr zahlreich geworden: Studios und Projekte, die auf die Beteiligung von Veteranen aus dem Hause CD Projekt setzen. Ganz neu angekündigt wurde nun ein Spiel vom neuen Studio Dark Passengers. Auch hier sollen ehemalige Entwickler von Witcher und Cyberpunk helfen, die Vision umzusetzen:

Es geht um ein Multiplayer-Spiel, das euch das feudale Japan erkunden, und mit Katana, Tanto oder Shuriken gegen andere Spieler kämpfen lässt. Welche Details zum Spiel außerdem schon bekannt sind, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Dass Samurai bei Spielerinnen und Spielern gut ankommen, ist spätestens seit Ghost of Tsushima klar. Auch für das nächste Witcher würde sich nach Meinung von Elena ein ähnliches Setting anbieten:

Das wissen wir bereits

Bilder aus dem Spiel oder sogar einen Trailer gibt es leider noch nicht. Allerdings zeigen die Entwickler auf ihrer Website drei Artworks für ihr Projekt:

Außerdem verrät man dort schon einiges darüber, wie das Multiplayer-Spiel aussehen soll:

Es erwartet uns wohl ein arcade-lastiges Kampfsystem, bei dem wir beispielsweise über Pfeile springen, die auf andere Spieler abgeschossen wurden. Wir selbst nutzen Schwerter, Dolche, Wurfsterne und -Messer, sowie andere Waffen, um KI-Gegner und andere Spieler zu besiegen. Unsere Ausrüstung können wir beliebig anpassen und modifizieren. Klettern und Schleichen: Die Entwickler versprechen außerdem ein vertikales Map-Design, dass es uns ermöglicht, auf Dächer und Pagoden zu klettern und so unser Ziel zu erreichen. Außerdem sollen wir uns auch unter den Böden von Hütten verstecken können. Generell ist es wohl von Vorteil, wenn wir als Ninja möglichst lautlos und versteckt vorgehen.

Neben Dark Passengers arbeiten auch viele andere Studios mit ehemaligen Witcher-Entwicklern an neuen Spielen.

Was haltet ihr vom Japan-Multiplayer-Spiel des neuen Studios? Klingen die ersten Details für euch interessant oder machen sie euch eher skeptisch? Gefällt euch das Japan-Setting? Schreibt eure Meinung und Gedanken gerne in die Kommentare!