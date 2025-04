Einer der versautesten Momente des Minecraft-Films war Jason Momoas Idee

In Ein Minecraft Film sorgt die ungewöhnliche Bromance von Steve (Jack Black) und Garrett (Jason Momoa) für Lacher. Bildquelle: Warner Bros.

Der Minecraft-Film sorgt aktuell wegen eines TikTok-Trends für Schlagzeilen. Aber nicht nur dafür ist der Blockbuster mittlerweile bekannt, sondern auch für zahlreiche versaute Scherze.

Einer davon stammt tatsächlich von Hauptdarsteller Jason Momoa selbst und der Ursprung reicht bis in die 1990er-Jahre zurück.

Ein »aerodynamisches Männer-Sandwich«

2:28 Ein Minecraft Film könnt ihr euch seit dem 3. April 2025 im Kino anschauen

Bevor wir starten: Es geht um die Szene in Ein Minecraft Film, in der Steve (Jack Black) und Garrett (Jason Momoa) in der Luft von einem wütenden Mob aus Schweinen verfolgt werden.

Um ihre Angreifer abzuschütteln, müssen sich die zwei eng umschlungen durch ein kleines Loch quetschen. Dabei sind sich die zwei großspurigen Männer so nah wie noch nie zuvor - ein »Männer-Sandwich« eben.

In einem Interview mit Collider verrät Jason Momoa, dass ihn The Ambiguously Gay Duo zu diesem Scherz inspiriert hat.

Die animierte Comedy-Sketch-Serie stammt aus dem Jahre 1996 und ist eine Parodie auf das stereotype Superhelden-Duo aus Comics. Daneben steht ebenfalls die sexuelle Orientierung der Figuren im Fokus. Als Schöpfer gelten Robert Smigel und J. J. Sedelmaier.

Ihren ersten Auftritt hatten die beiden animierten Protagonisten in der Dana Carvey Show und wurden später in der amerikanischen Satire-Serie Saturday Night Live von Jon Hamm und Jimmy Fallon zum Leben erweckt. Aber seht selbst:

Dabei orientiert sich Ein Minecraft Film vor allem visuell an dem Duo, denn im Flug hält sich Steve bei Garrett fest, wie es auch Gary bei Ace im Original tut. Der Witz ist aber wohl eher etwas für das ältere Publikum, denn jüngere Generationen werden die beiden wohl nicht mehr kennen. 2011 flimmerte die letzte der insgesamt 12 Episoden über den Bildschirm.

So sieht das Flugmanöver übrigens in der animierten Sketch-Vorlage aus. Bildquelle: Sedelmaier Productions

Der Erfolg von Ein Minecraft Film

Jared Hess (Napoleon Dynamite, Nacho Libre) lässt mit seiner Videospiel-Adaption von Minecraft derzeit ordentlich die Kinokassen klingeln.

Nur anderthalb Wochen nach Kinostart landet der Blockbuster bereits auf Platz 2 der erfolgreichsten Videospielverfilmungen. Der Gewinn liegt aktuell bei 550,5 Millionen US-Dollar und das bei einem geschätzten Budget von 150 Millionen Dollar (via Box Office Mojo).

Sollte es das Projekt schaffen, noch einmal etwas mehr als das Doppelte einzunehmen, könnte es sogar dem Super-Mario-Film aus dem Jahre 2023 Konkurrenz machen. Mehr dazu erfahrt ihr im Artikel weiter unten.

Nicht ganz unschuldig an der Beliebtheit von Ein Minecraft Film ist wohl der neue TikTok-Trend, der mittlerweile auch seinen Weg auf andere soziale Plattformen gefunden hat. Auch wenn sich Kinobesitzer über die Einnahmen freuen können, hat das Ganze einen bitteren Beigeschmack: Rücksichtsloses Verhalten im Kinosaal und Tierquälerei. Mehr dazu erfahrt ihr in der obigen Box.