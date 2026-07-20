»Es ist brutal« – Der strenge Drehplan der neuen Harry-Potter-Stars macht der Crew schwer zu schaffen, doch das hat einen guten Grund

Harry Potter ist ein riesengroßes Projekt und zwischendrin: blutjunge Kinder, die gerade erst mit der Schauspielerei anfangen (links: Alastair Stout; rechts: Dominic McLaughlin). Bildquelle: HBO

HBO erzählt die Geschichte rund um den beliebten Zauberer Harry Potter ab Weihnachten 2026 neu. Dafür braucht es natürlich wieder junge Darsteller, die unter anderem mit Dominic McLaughlin (Harry Potter), Arabella Stanton (Hermine Granger) und Alastair Stout (Ron Weasley) bereits gefunden wurden.

Die Arbeit mit Kindern ist dabei alles andere als leicht, aber aus gutem Grund: Am Set gelten strenge Regeln und das Wohl der Nachwuchsschauspieler steht hier an erster Stelle.

»Die Drehzeit der Kinder ist wirklich brutal«

Das größte Problem der strikten Drehpläne der jungen Schauspieler ist die Schnelligkeit, mit der Szenen im Kasten landen müssen. Denn je weniger Zeit, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass an der Qualität etwas eingebüßt werden muss – wie Harry-Potter-Kameramann Adriano Goldman gegenüber Variety preisgibt:

Man muss wirklich schnell drehen, und je schneller man vorgeht, desto mehr leidet die Qualität. Daran führt kein Weg vorbei, oder? Natürlich verfügen wir über reichlich Ressourcen, aber es ist brutal. Die Drehzeit der Kinder ist wirklich brutal. Die Vorgehensweise ist daher sehr spezifisch. Man muss praktisch alle Szenen vorab drehen, während sie im Unterricht sind.

Dabei ist das neue Trio – bestehend aus McLaughlin, Stanton und Stout – meist nur etwa »eineinhalb Stunden« am Set. In dieser Zeit müssen Goldman und sein Team ihr Bestes geben, um »sechs Einstellungen« auf Band zu bekommen.

2:04 Harry Potter: HBO zeigt endlich den ersten Trailer zur neuen Zauberer-Serie – und wir müssen nur noch bis Weihnachten warten!

Autoplay

Gar nicht so einfach, wenn alles auch noch gar nicht in der Reihenfolge der eigentlichen Handlung von Staffel eins gedreht wird. Die US-amerikanische Gewerkschaft SAG-AFTRA hat eigene Standards, die die Arbeit am Set für Minderjährige festlegen. Von 9 bis 15 Jahren dürfen junge Schauspieler daher »nur« etwa neun Stunden am Tag dort verbringen – davon 5 Stunden reine Arbeitszeit (via SAG-AFTRA).

Hier geht es natürlich vor allem auch darum, die jungen und noch unerfahrenen Schauspieler vor dem Druck und dem Stress zu schützen. Denn die Arbeit am Set stellt eine große psychische und physische Belastung für die Kinder dar. Außerdem soll die wichtige Schulausbildung ja auch nicht unter der Produktion leiden.

Wie sieht die schulische Ausbildung am Set aus?

Viele der jungen Darsteller sind gerade einmal 11 oder 12 Jahre alt und würden hierzulande folglich erst die sechste oder siebte Klasse besuchen. Die Schulbildung wird am Set sehr ernst genommen. Demnach wurde eigens für die Produktion eine provisorische Schule eingerichtet, in der die Kinder ihre Ausbildung auch neben den Dreharbeiten in den nächsten acht bis zehn Jahren nachgehen können (via BBC).

Die Klassenzimmer sind dabei so konzipiert, dass sie von bis zu 600 Schülern gleichzeitig genutzt werden können. Wenn also mal eine große Szene mit etlichen Schauspielern in Hogwarts gedreht wird, gibt es genug Möglichkeiten, trotzdem zu lernen. Na, das dürfte die jungen Talente ja freuen. Geöffnet sind die Türen der Schule von etwa 05:30 Uhr morgens bis 20:30 Uhr abends.

Trotz der vielen Maßnahmen klingt das nach einem ganz schön vollen und anstrengenden Tag. Das Endergebnis der harten Arbeit bekommen Fans dann Weihnachten 2026 zu sehen, wenn Staffel 1 der Harry-Potter-Serie auf HBO Max erscheint. Noch mehr aktuelle Infos zur Show findet ihr in der obigen Box, wo wir euch weiterführende Artikel verlinken.