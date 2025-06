Elden Ring: Nightreign - So erreicht ihr garantiert Max Level, auch wenn der Weg dahin langweilig ist

Es ist einfacher als man denkt, aber auch ziemlich lahm.

Elden Ring: Nightreign ist nicht gerade bekannt dafür, es seinen Spielerinnen und Spielern sonderlich leicht zu machen. Die Bosse sind hart, die Kommunikation eingeschränkt und dann muss man das alles noch unter enormen Zeitdruck bewältigen – eben etwas für die ganz Harten.

Aber so eine Expedition muss eigentlich gar nicht so beschwerlich sein. Die Community hat einen Trick gefunden, mit dem eure Nachtwandler sicher in ihren Leveln aufsteigen, bevor es zum Endboss geht.

Die Lösung: einfach eine der Hauptmechaniken ignorieren

In Nightreign habt ihr eigentlich einen ziemlich strikten Zeitplan. Innerhalb von drei Tagen müsst ihr Bosse legen, euren Charakter aufleveln und ausrüsten, um am dritten Tag dem letzten Nachtfürsten gegenüberzutreten. Und der kann eine ziemlich harte Nuss sein.

10:06 Elden Ring: Nightreign in 10 Minuten erklärt: Das steckt im Standalone-Addon

Autoplay

Um es sich etwas leichter zu machen und mit möglichst hohem Charakterlevel in den Kampf zu ziehen, gibt es einen Trick. Nachdem ihr den Boss von Tag 2 besiegt habt, öffnet sich eine Art Portal, das euch direkt in das Versteck des letzten Nachtfürsten führt. Doch das solltet ihr vorerst einfach ignorieren.

Auf Reddit hat ein Spieler das Vorgehen beschrieben, das euch Level bringt:

Nachdem ihr an Tag 2 den Boss besiegt habt, ignoriert ihr das Portal.

Lauft stattdessen einfach weiter auf der Map herum, killt Mobs und sammelt Runen.

Das »sichere« Gebiet wird durch den Nachtregen immer kleiner, aber keine Panik: Sterbt ihr hinter dem Schleier, gibt es keine Strafe. Kehrt einfach zu euren hinterlassenen Runen zurück und sammelt sie wieder ein. Das verlorene Level könnt ihr damit locker zurückkaufen.

Treibt das Spiel so lang weiter, wie ihr wollt und macht euch anschließend auf zum dritten Tag.

Auch praktisch: Nachdem ihr den Boss von Tag 2 besiegt habt, sind alle Orte der Gnade erleuchtet. So könnt ihr die Wege zu euren fallengelassenen Runen kurz halten.

Vor allem für Solo-Nachtwandler dürfte dieses Vorgehen ziemlich attraktiv sein, denn die haben es in Limveld besonders schwer. Verzweifelte Umstände verlangen manchmal nach verzweifelten Maßnahmen, denn wirklich nach Spaß klingt das monotone Farming nicht.

Wenn ihr lieber konventionelle Wege geht, schaut doch in der Linkbox vorbei. Da haben wir Tipps für Bosse und ein paar hoffentlich aufmunternde Worte vom Chefentwickler.