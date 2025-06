Elden Ring: Nightreign bekommt Duos: Zwei-Spieler-Modus und DLC offiziell angekündigt

Ihr wollt mit eurem »Significant Other« Elden Ring: Nightreign zu zweit zocken? Das wird bald möglich sein.

Elden Ring: Nightreign feiert keinen reibungslosen, aber doch einen sehr erfolgreichen Start. Mehr als 3,5 Millionen Spielerinnen und Spieler haben sich bereits an den Nightlords die Zähne ausgebissen, auf Steam steht das Spiel jetzt in diesem Moment auf Platz 4 der meistgezockten Steam-Hits mit über 137.000 gleichzeitig aktiven Nutzern.

Gleichzeitig sah es bei den Steam Reviews alles andere als rosig aus. Viele Leute kritisierten den Stressfaktor, technische Probleme – aber auch einen fehlenden Duo-Modus. Während der erste Patch den zwar noch nicht ins Spiel brachte, meldet sich FromSoftware jetzt auf X zu Wort. Und das mit guten Nachrichten:

Der Duo-Modus für zwei Leute kommt!

In den knappen Umfang des Tweets passt zwar keine komplette Roadmap für Nightreign, aber wir bekommen doch einen Überblick, was in den nächsten Monaten ansteht.

Noch im Juni 2025 sollen die Bosskämpfe gegen die Nightlords verbessert werden. Was das konkret bedeutet, steht dort allerdings nicht.

werden. Was das konkret bedeutet, steht dort allerdings nicht. Im Lauf des Jahres soll ein Duo-Modus erscheinen, der es euch ermöglicht, auch zu zweit die Nightlords zu jagen.

Bis Ende des Jahres steht außerdem ein erster DLC an, der den bisherigen Inhalt erweitert.

Übrigens: Durch einen Fehler auf der Steam-Seite war kurzzeitig zu sehen, was in diesem DLC steckt. So erwarten euch neue spielbare Charaktere, aber auch neue Bosse am Ende eines Runs. Diese vage Beschreibung wurde allerdings schnell gelöscht. Wir rechnen trotzdem damit, dass DLCs in erster Linie dort ansetzen werden, eventuell auch mit neuen Gebietsbausteinen.

Mittlerweile erholen sich auch die Steam Reviews von Elden Ring: Nightreign. In den vergangenen Tagen ist das Spiel aus dem ausgeglichenen in den größtenteils positiven Bereich emporgeklettert. In den Nutzerbewertungen finden sich nun deutlich mehr Stimmen, die Nightreign als das akzeptieren und schätzen, was es ist, statt es für all die Dinge abzustrafen, die es nicht sein will.

Trotzdem scheint auch FromSoftware einzusehen, dass die Balance des Roguelites noch nicht so ganz ins Schwarze trifft: Der letzte größere Patch gibt Solisten beispielsweise zusätzliche Respawns und Belohnungen an die Hand, damit ihr auch im Singleplayer häufiger ein Erfolgserlebnis feiern könnt.