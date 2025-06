Elden Ring: Nightreign ist alleine zu schwer? Der Chefentwickler sagt, ihr müsst nur an euch glauben

Elden Ring: Nightreign macht euch fertig? Der Chefentwickler sagt: Steht auf und kämpft weiter!

Wer in Elden Ring schon an manchen Bossen verzweifelt ist, wird es im Koop-Ableger Nightreign als Solospieler alles andere als leicht haben. Denn wie wir im Test feststellen mussten, sind nicht nur die Bosskämpfe besonders hart, sondern wir stehen auch unter Zeitdruck. Kein Wunder also, dass selbst unsere erfahrene Testerinnen ins Schwitzen geraten sind.

Falls auch ihr eure Schwierigkeiten habt, gibt es jetzt aber immerhin einige ermutigende Worte vom Game Director von Elden Ring: Nightreign.

Habt mehr Selbstvertrauen!

Im Interview mit Cnet wird Junya Ishizaki danach gefragt, ob er selbst Nightreign durchgespielt und alle Bosse erledigt habe. Darauf antwortet er:

Ja. Ich kann dich hoffentlich damit beruhigen, indem ich dich wissen lasse, dass ich alle Bossgegner des Spiels besiegt habe. Ich habe alles gesehen, was es zu bieten hat, sowohl im Multiplayer als auch als Solospieler. Ich möchte also, dass du und die Spieler wissen, dass es sehr wohl möglich ist. Und ich möchte, dass ihr das Selbstvertrauen habt, es zu versuchen.

Auf erneute Nachfrage bestätigt Ishizaki dann sogar, dass er jeden Bossgegner ohne Relikte (permanente Verbesserungen für eure Charaktere) besiegt habe. Da habt ihr also die Antwort, wenn euch Nightreign zu schwer ist: Es fehlt euch einfach an Selbstvertrauen! Na, ob das hilft?

Doch abgesehen von ermutigenden Worten haben die Entwickler zum Glück auch noch Patches auf Lager, die Solospielern das Leben erleichtern. Mit Update 1.01.1 gibt es etwa drei Neuerungen:

Spielt ihr allein, könnt ihr euch einmal pro Bossfight wiederbeleben

Ihr erhaltet mehr Runen, wenn ihr alleine spielt

Es wird leichter, wertvolle Relikte zu ergattern (gilt auch für den Koop)

Auch längerfristig sind Verbesserungen und neue Inhalte für Neightreign geplant. So wurde etwa ein neuer Modus für zwei Spieler und eine Erweiterung angekündigt. Mehr dazu lest ihr in der oben verlinkten News. Solltet ihr bei euren Runs Hilfe brauchen, haben wir außerdem jede Menge Guides im Angebot. Wir zeigen euch etwa alle Bosse und ihre Schwächen und helfen euch, die perfekte Route zu planen.