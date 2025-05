Bei Preload und Release-Uhrzeit von Elden Ring: Nightreign gibt's wilde Unterschiede zwischen den Plattformen

Es gibt offizielle globale Startzeiten für den Release von Elden Ring: Nightreign und den Preload.

Am 30. Mai ist es soweit: Der Release von Elden Ring Nightreign steht vor der Tür. Jetzt gibt es endlich Details zu Preload und Release-Uhrzeit des neuen From-Software-Spiels, das sowohl solo als auch im Koop-Modus spannende Boss Runs bieten soll.

Dabei gibt's große Unterschiede zwischen Steam- und Konsolenversionen. So richtig uneingeschränkt freuen kann sich nämlich niemand.

Genaue Uhrzeit: Ab wann ihr Elden Ring Nightreign spielen könnt

Entwickler From Software und Publisher Bandai Namco haben die offiziellen Start-Uhrzeiten bekanntgegeben, ab denen die Server von Nightreign öffnen und das Action-Rollenspiel spielbar sein wird. Außerdem gibt es Preload-Informationen für alle Plattformen.

In Deutschland sieht es folgendermaßen aus:

PC (Steam)

Server-Start: 29. Mai 2025 um 23:00 Uhr

29. Mai 2025 um 23:00 Uhr Preload: keiner, Download möglich ab 29. Mai 2025 um 23:00 Uhr

PlayStation 4/PS5

Server-Start: 30. Mai 2025 um 00:00 Uhr

30. Mai 2025 um 00:00 Uhr Preload: 28. Mai 2025 um 00:00 Uhr

Xbox Series X/S und Xbox One

Server-Start: 30. Mai 2025 um 00:00 Uhr

30. Mai 2025 um 00:00 Uhr Preload: keiner, Download möglich ab 30. Mai 2025 um 00:00 Uhr

Die Startzeiten für den Release von Elden Ring: Nightreign unterscheiden zwischen PC und Konsole.

Nur PlayStation-Spieler haben demnach die Möglichkeit, bei einer Vorbestellung Elden Ring: Nightreign 48 Stunden vor Release per Preload herunterzuladen. PC-Spieler dürfen zwar eine Stunde früher als Konsolenbesitzer auf die Server, müssen das Spiel vorher aber mit allen anderen erst einmal herunterladen, ein Preload ist auf Steam nicht verfügbar.

Überraschend klein: Die Download-Größe von Elden Ring Nightreign

Immerhin, die Download-Größe von Elden Ring: Nightreign ist überraschend klein. Schon das ursprüngliche Elden Ring war in dieser Beziehung eher ungewöhnlich im Sektor der AAA-Spiele. Während viele moderne Titel die 100-GB-Grenze sprengen, brachte Elden Ring trotz riesiger Open World gerade mal 60 Gigabyte auf die Waage

Nightreign wird derweil regelrecht winzig:

PS5-Version: ca. 21,156 GB

ca. 21,156 GB PS4-Version: ca. 21,176 GB

ca. 21,176 GB PC- und Xbox-Versionen: werden voraussichtlich in einem ähnlichen Bereich liegen, die offiziellen Systemvorraussetzungen sprechen von 30 GB.

In Elden Ring: Nightreign nehmen es bis zu drei Spieler in typischer Rogue-like-Manier gemeinsam mit immer stärkeren Bossen auf. Zum Spielen von wird keine Installation von Elden Ring benötigt, es handelt sich um einen Standalone-Titel. Der Preis beträgt rund 40 Euro, was ebenfalls geringer ist als bei vielen AAA-Neuveröffentlichungen.