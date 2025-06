Elden Ring: Nightreign - Wenn ihr zu erfolgreich bei der Relikt-Jagd seid, lässt euch das Spiel nicht weiterspielen

Wer seine Relikte nicht aussortiert, wird irgendwann von FromSoftware dazu gezwungen.

Fast jeder von uns musste als Kind wahrscheinlich schon mal von seinen Eltern ermahnt werden, doch endlich mal das Zimmer aufzuräumen. Und manch einer muss vielleicht schon den eigenen Nachwuchs dazu motivieren, Ordnung zu halten.

Auch Elden Ring Nightreign ist (etwas) Ordnung wohl wichtig. Denn das Spiel hält uns davon ab, zu viele Gegenstände zu horten.

Das ist genug!

Genauer gesagt geht es um Relikte: Das sind Gegenstände, die wie Edelsteine aussehen und die wir für das Besiegen von Bossen, am Ende von Expeditionen und auf anderen Wegen bekommen. Sie verleihen unseren Charakteren (im besten Fall) mächtige Vorteile.

Doch wie inzwischen einige Spielerinnen und Spieler entdeckt haben, können wir nicht unbegrenzt Klunker in unserem Inventar stapeln. Irgendwann schiebt das Spiel uns einen Riegel vor und verbietet sogar die Teilnahme an weiteren Matches. Wir haben dann Hausarrest, bis wir unser Relikt-Inventar aufgeräumt und einiges verkauft haben.

10:28 Elden Ring Nightreign im Test: Regen mit Aussicht auf Besserung

Autoplay

Wo genau die Maximalanzahl an Relikten liegt, ist nicht ganz klar: Denn im entsprechenden Menü wird nicht angegeben, wie viele Relikte wir besitzen. Der Urheber des oben verlinkten Reddit-Beitrags vermutet aber, dass er schon mehr als 1000 Relikte gesammelt habe. Ihr müsst also eine ganze Weile Nightreign spielen, bevor die Obergrenze überhaupt für euch greift.

In jedem Fall bietet es sich aber an, ab und zu den Reliktbehälter auszumisten. Schließlich ist bei den aufgesammelten Relikten auch vieles dabei, was wir überhaupt nicht gebrauchen können. Und je mehr Relikte bei uns herumliegen, desto schwieriger ist es auch, die Übersicht zu behalten.

Immerhin können wir mit dem Drücken des linken Sticks am Controller oder der 4 auf der Tastatur eine Auswahl von Filtern öffnen, die uns beim Sortieren helfen.

Um die Relikte loszuwerden, müssen wir sie einfach verkaufen. Spielerinnen und Spieler haben im Reddit-Thread aber noch weitere Ideen, die das Relikte-Sammeln und -Verwalten angenehmer machen könnten: Vorgeschlagen wird etwa eine Möglichkeit, Relikte als Favoriten zu markieren oder mehrere schwache Relikte in ein stärkeres zu verwandeln.