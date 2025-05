Elden Ring: Nightreign knackt 300.000 Spieler auf Steam – und kassiert trotzdem viel Kritik

Die Stimmung der Spieler von Elden Ring: Nightreign ist ziemlich getrübt.

Elden Ring: Nightreign hat einen Raketenstart auf Steam hingelegt – mit über 313.000 gleichzeitigen Spielern. Doch während die Spielerzahlen explodieren, fällt die Stimmung in den Nutzerbewertungen überraschend verhalten aus: Nur 67 Prozent der Steam-Reviews sind positiv, was für From-Software-Verhältnisse eine kleine Sensation ist – allerdings im negativen Sinne. Was läuft schief?

Die größten Kritikpunkte der Steam-Community

Kein Duo-Koop

Das wohl meistdiskutierte Problem: Nightreign lässt euch entweder solo oder zu dritt spielen, aber nicht zu zweit. Wer also nur einen Freund zum Spielen hat, muss entweder mit einem zufälligen Dritten in die Schlacht ziehen oder ganz verzichten. Viele wünschen sich einen klassischen Duo-Modus, doch der ist bislang nicht verfügbar.

Fehlende Kommunikationsmöglichkeiten

Wer Nightreign nicht mit einer festen Dreiergruppe spielt, stößt schnell an Grenzen: Es gibt weder Text- noch Sprachchat. Die Koordination mit zufälligen Mitspielern wird so zur echten Herausforderung – Items teilen, Taktik absprechen oder einfach nur schnell auf Gefahren reagieren? Fehlanzeige! Viele Spieler bemängeln, dass sich das Spiel ohne externe Voice-Tools wie Discord deutlich schlechter anfühle.

Die miese Technik

Auch technisch gibt’s ordentlich Gegenwind:

Das Spiel ist auf 60 FPS limitiert – für viele PC-Spieler mit High-End-Hardware ein No-Go im Jahr 2025.

Ultrawide-Support fehlt komplett, was die Besitzer von Breitbildmonitoren ärgert.

Die Maus- und Tastatursteuerung wird als unpräzise und umständlich beschrieben. Ein Controller wird fast schon vorausgesetzt.

Crossplay zwischen Plattformen fehlt ebenfalls.

Viele Vergleiche mit dem Hautspiel

Nicht wenige Fans hätten sich lieber einen klassischen DLC im Stil von Shadow of the Erdtree gewünscht. Nightreign wird teilweise als zu seicht oder zu wenig Soulslike wahrgenommen – und für manche fühlt es sich eher wie ein billiges Spin-off als ein vollwertiges From-Software-Spiel an.

Trotz der Kritik ist Nightreign ein kommerzieller Hit – die Spielerzahlen sprechen da eine deutliche Sprache. Viele loben auch das neue Koop-Konzept und die Mischung aus Roguelike und Soulslike, vor allem, wenn man mit zwei Freunden spielt. Doch die zahlreichen Schwächen trüben für viele den Spielspaß, auch wenn man das neue Konzept vielversprechend findet.