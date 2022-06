Wer sich in Elden Ring durch Gegner und riesige Bosse einfach nur durchschnetzelt, der wird das Rollenspiel vielleicht als zu einfach empfinden. Abhilfe schaffen dabei Mods, die euch den Fortschritt teilweise deutlich erschweren können. Eine davon haben wir euch bereits in der Vergangenheit vorgestellt, aber es gibt einen neuen Kandidaten.

Der bekannte Dark-Souls-Modder Grimrukh arbeitet an einer Survival-Mod für Elden Ring, die genau das macht, was der Name ausdrückt: Sie fügt dem Rollenspiel neue Mechaniken hinzu, die man sonst nur aus den gängigen Survivalspielen kennt. Und allzu lange muss auf die Mod gar nicht mehr gewartet werden.

Wenn der kleine Hunger in Elden Ring kommt

Grimrukh, der zuvor unter anderem an der Dark-Souls-Mod Daughters of Ash arbeitete, veröffentlichte auf Twitter ein erstes Teaser-Video zu seinem Survival Mode für Elden Ring. Aber seht erst einmal selbst:

Was bietet der Survival-Mode? Natürlich fügt die Modifikation dem Namen gerecht klassische Survival-Mechaniken hinzu, wie Hunger und Durst, die ihr regelmäßig stillen müsst. Dafür könnt ihr auf die Jagd gehen, Fleisch sammeln und dieses sogar über das Craftingmenü zu passenden Rezepten weiterverarbeiten.

Aber ihr hört die Mod noch nicht auf. Stattdessen gibt es beispielsweise je nach Region unterschiedliche Krankheiten, mit denen ihr euch infizieren könnt. Dann müsst ihr entsprechende Heilmittel herstellen, um euch vor einer weiteren Ansteckung zu bewahren.

Zusätzlich führt die Mod neue Crafting Optionen ein, wie etwa die Möglichkeit einen Dolch herzustellen. Diesen könnt ihr später mit weiteren Rezepten zu einem Kurzschwert und dann sogar zu einem Langschwert ausbauen. Grimrukh verspricht über 400 neue Waffenrezepte, die mithilfe der Mod hinzugefügt werden.

Zu guter Letzt sorgt der Survival Mode dafür, dass die Nächte wirklich dunkel werden. Fortan benötigt ihr etwa Fackeln, um weiter als ein paar Meter zu sehen und gegebenfalls nicht von Feinden überrascht zu werden.

Wann erscheint die Modifikation?

Falls ihr nun Lust bekommt, die Mod einmal auszuprobieren, müsst ihr euch nur noch wenige Tage lang gedulden. Laut Grimrukh wird der Survival Mode am kommenden Montag, dem 6. Juni nach einem Premieren-Livestream veröffentlicht. Danach kann jeder Interessierte die Mod herunterladen und ausprobieren.

Zudem müsst ihr bei der Installation nicht alle Features aktivieren. Wenn ihr beispielsweise dunkle Nächte so gar nicht leiden könnt, werdet ihr diese deaktivieren können.

