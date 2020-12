/

The Witcher war ein riesiger Erfolg für Netflix. Die erste Staffel hat beweisen, dass Spiele auch als Serie funktionieren können. Kein Wunder also, dass gerade gleich mehrere ähnliche Projekte in Entwicklung sind, zum Beispiel eine Fallout-Serie für Amazon Prime. Und auch das zweite große Bethesda-Franchise soll angeblich verfilmt werden: Laut Branchen-Insider Daniel Richtman ist bei Netflix eine Elder-Scrolls-Serie in Arbeit.

Gerüchte über Elder-Scrolls-Serie

Woher stammt das Gerücht? Daniel Richtman gibt auf seinem Patreon-Account regelmäßig Leaks zu Filmen und Serien an seine Unterstützer weiter. Einige Infos postet er auch bei Twitter. Er ist als zuverlässig und gut informiert bekannt, aber trotzdem handelt es sich um ein unbestätigtes Gerücht - genießt die Infos also mit Vorsicht, solange keine offizielle Bestätigung auftaucht.

Was soll es für eine Serie werden? Laut Richtman soll die Elder-Scrolls-Serie sich beim Aufwand und der Größe an der Rekord-Serie The Witcher orientieren. Das könnte bedeuten, dass es ebenfalls mehrere Staffeln gibt - aber bekannt ist zum Umfang natürlich noch nichts.

Wann soll die Serie erscheinen? Bisher gibt es dazu keine Informationen, auch keine unbestätigten. Da sich die Serie derzeit »in der Entwicklung« befinden soll, ist das Projekt wahrscheinlich noch in einem sehr frühen Stadium und wird wohl frühestens in ein paar Jahren erscheinen. Ob Elder Scrolls 6 vorher veröffentlicht wird? Zunächst gilt es ein wichtiges Problem zu lösen, meint Redakteurin Géraldine:

Worum soll es gehen? Dazu äußerte sich Richtman nicht. Möglicherweise steht das genaue Setting auch noch gar nicht fest, wenn die Konzeptphase erst begonnen hat. Das Elder-Scrolls-Universum bietet auf jeden Fall viele spannende Epochen und Geschichten, die sich als Serie umsetzen ließen, immerhin umspannt die offizielle Lore einige Jahrtausende und einen kompletten Kontinent.

Tipp für Elder-Scrolls-Fans: Der 6. Teil lässt euch zu lange warten? Ihr habt Himmelsrand schon hunderte Stunden erkundet und wollt endlich den Rest von Tamriel sehen? Dann solltet ihr euch unbedingt die Riesen-Mod Beyond Skyrim anschauen, in der sieben Teams komplett neue Länder mit eigenen Kulturen und Geschichten nachbauen. Wir haben das Projekt in einer Themenwoche bei GameStar Plus ausführlich vorgestellt.

Was haltet ihr von einer möglichen Elder-Scrolls-Serie bei Netflix? Welches Zeitalter oder Setting würdet ihr gerne verfilmt sehen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!