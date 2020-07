Fallout im Fernsehen: Westworld-Macher kündigen TV-Serie an

Fallout hat seit dem Release des ersten Teils im Jahr 1997 eine lange Reise hinter sich. Es wurde von einem isometrischen Rollenspiel zu einem RPG-Shooter und schließlich gar zu einem MMORPG.

Nicht immer lief der Wandel ohne Kritik und Probleme ab. Nun steht der nächste Sprung an: Eine Fernsehserie.

Was wissen wir bereits zur Fallout-Serie?

Wie der Publisher Bethesda am 2. Juli bekannt gab, hat sich Amazon die Rechte an einer entsprechenden Umsetzung gesichert. Das Projekt soll von Kilter Films, der Produktionsfirma von Jonathan Nolan und Lisa Joy, realisiert werden. Die zeichneten bereits für die Serie Westworld verantwortlich.

Ein erstes 23 Sekunden langes Teaser-Video postete Bethesda direkt auf dem offiziellen Twitter-Kanal. Sehr aussagekräftig ist das jedoch nicht. Man zeigt nur kurz den Namen der Produktionsfirma im Fallout-Stil. Szenen oder ähnliches könnt ihr nicht sehen.

Worum dreht sich die Serie?

Bisher gibt es noch keine Details zur Story der Serie. Somit wissen wir nicht, ob sie sich an die Geschichte von einem der Spiele halten, oder sich zumindest darauf beziehen werden. Es ist ebenso möglich, dass sie das Universum als Grundlage nutzen, ihre Story jedoch komplett unabhängig von denen der Spiele sein wird.

Ebenso unbekannt ist, welche Rollen es zu besetzen gibt und welche Schauspieler einen Auftritt haben werden. Derzeit deutet alles darauf hin, dass sich das Projekt noch in einem sehr frühen Zustand befindet.

Die Beschreibung des Settings selbst wird Fallout-Fans jedoch bekannt vorkommen: Auch die Umsetzung der Westworld-Macher wird in einer Zukunft spielen, wie man sie sich in den USA der 40er Jahre vorstellte, in der jedoch 2077 ein nuklearer Krieg ausbricht. Die Serie soll ebenfalls den bekannten ironischen Humor enthalten und auf B-Movie-Charme setzen.

Wann beginnt die Ausstrahlung?

Fallout werdet ihr über Amazon Prime Video ansehen können. Ab wann die Serie dort verfügbar sein wird, hat bisher noch keine der beteiligten Parteien angegeben.