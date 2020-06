Steams Aufbauhit Endzone wird durch kostenlosen Patch enorm erweitert

Die Wiesbadener Entwickler der Gentlymad Studios haben für ihren Aufbau-Hit Endzone - A World Apart am Wochenende erneut ein großes Update veröffentlicht. Der darin enthaltene Szenario-Spielmodus bietet eine willkommene Alternative zum Endlos-Survival-Modus.

Endzone wird dank Szenarien noch härter

Profis dürfen sich freuen: Insgesamt fünf neue Szenarien haben ihren Weg in das Aufbauspiel gefunden - und diese machen das Spiel noch anspruchsvoller. Jedes dieser Szenarien stellt die Spieler vor neue, schwierige Siegbedingungen, die jeweils unterschiedliche Herangehensweisen erfordern.

Im Szenario »Der Lange Sommer« wollen etwa besonders langanhaltende Dürreperioden überstanden werden - das Lagern von genügend Wasser und Nahrung das Bauen von Bewässerungsanlagen ist hier noch wichtiger als zuvor.

Nicht nur Profis profitieren

Mit dem Update werden, neben den neuen Szenarien, auch anpassbare Spieloptionen für den Endlos-Modus hinzugefügt. Ab sofort könnt ihr also vor einem neuen Durchlauf die Spielerfahrung an euren gewünschten Schwierigkeitsgrad und Spielstil anpassen und justieren.

Die Entwickler liefern direkt drei Voreinstellungen für die neuen Spieloptionen: »Einfaches Spiel«, »Baumodus« sowie »Maximale Herausforderung«. Neueinsteiger bekommen auf Wunsch also einen einfacheren Start, während erfahrene Aufbau-Strategen sich einer noch größeren Herausforderung stellen können.

Auch die Neuerungen für das nächste monatliche Update, welches vermutlich Ende dieses Monates erscheinen wird, sind schon bekannt. Spieler der postapokalyptischen Aufbau-Simulation dürfen sich auf neue Gebäude und Ausbaustufen freuen, außerdem kommen zusätzliche Nebenaufaben und weitere Szenarien ins Spiel.

In unserer Preview zu Endzone: A World Apart lest ihr, warum sich ein Kauf von Endzone schon im Early Access lohnen könnte: