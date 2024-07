Auf Englisch oder Deutsch spielen? Ihr habt entschieden - und zwar eindeutig!

Spielt ihr ein The Witcher 3 lieber auf Deutsch oder Englisch? Euer Ergebnis ist eindeutig.

Manchmal überraschen die Umfrage-Ergebnisse sogar uns - und wir kennen euch eigentlich ziemlich gut! Klar, die Frage nach einer deutschen Synchro findet sich eigentlich unter fast jeder Preview zu größeren und kleineren Spielen. Wir wissen, dass euch eine ordentliche deutsche Übersetzung bei eigentlich englischen Spielen nicht egal ist.

Aber dass sich das in den Statistiken so deutlich niederschlägt, hätten wir nicht gedacht. Das fängt übrigens schon beim Teilnehmer-Pool an. Wir wollten am Wochenende von euch in einer Umfrage wissen, ob ihr eure Spiele - so ihr die Wahl bekommt -, lieber auf Deutsch oder in der Originalsprache zockt.

Über 10.000 Leute haben abgestimmt! Zum Vergleich: Selbst die Umfragen zur neuen Star-Wars-Serie The Acolyte kamen nur auf 5.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Deutsche Synchros sind also ein Herzensthema, keine Frage.

Schauen wir mal, wie die Abstimmung ausging.

Englisch vs. Deutsch: Eure Umfrageergebnisse

Hier erstmal die nackten Zahlen, teilgenommen haben, wie gesagt, 10.246 Leute:

Ich spiele nur auf Deutsch! Keine deutsche Sprache, kein Kauf . (32 Prozent, 3.309 Abstimmungen)

. (32 Prozent, 3.309 Abstimmungen) Ich spiele auf Deutsch, wenn es möglich ist - falls nicht, ist Englisch auch in Ordnung . (28 Prozent, 2.900 Abstimmungen)

. (28 Prozent, 2.900 Abstimmungen) Ich bevorzuge das Original und spiele auf Englisch . (24 Prozent, 2.412 Abstimmung en)

. (24 Prozent, 2.412 Abstimmung Mal so, mal so - ich entscheide mich für jedes Spiel individuell, basierend auf Sprechern, Genre etc. (16 Prozent, 1.625 Abstimmungen)

PLUS 29:04 DevPlay: Wie gehen deutsche Studios an die Synchronarbeit heran?

Das sind durchaus beachtliche Werte: Insgesamt spielen 60 Prozent unserer Community mit klarer Präferenz lieber auf Deutsch. Lediglich 24 Prozent entscheiden sich für die Originalsprache - und 16 Prozent mal so, mal so.

Stimmen aus der Community

In den Kommentaren finden sich aber auch klare Befürworter der englischen Originalversion. Zum Beispiel GameStar-Nutzer Tinudur:

Ich spiele die Spiele in der O-Ton-Fassung, was meistens Englisch ist. Wortwitz, Slang und Akzente gehen oft bei der deutschen Synchro verloren und meist wirkt die akustische Atmosphäre, in der die deutsche Sprache aufgenommen ist, anders als der O-Ton. Ein Arthur, der mit klarem Hochdeutsch durch Red Dead Redemption 2 reitet ... uff, gut, dass das nicht übersetzt wurde. GameStar-User Tinudur

GameStar-User Fubser11 stören die Untertitel hingegen beim Entspannen und Abtauchen:

Da meine Englischkenntnisse zwar gut sind, aber nicht perfekt, spiele ich nur Spiele mit deutscher Sprachausgabe. Ich spiele hauptsächlich Rollenspiele. Um eine Rolle im Spiel einzunehmen und abzutauchen, möchte ich keine Untertitel lesen. Diese lenken zu sehr vom Geschehen ab. Deshalb bleiben mir leider Baldurs Gate 3 und alle Rockstar Spiele verweht. Schade, aber so ist das eben :) GameStar-User Fubser11

Was sich in jedem Fall sagen lässt: Deutsche Spiele trumpfen immer mal wieder mit herausragenden deutschen Synchronisationen auf, die alles andere als selbstverständlich sind. Dass ihr damit so viel Freude habt, spricht also in jedem Fall für die Arbeit der hiesigen Synchronsprecherinnen und -sprecher. Und das ist doch schön.