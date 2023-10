Enthüllung von Modern Warfare 3: Wann der CoD Next Livestream startet und wie ihr dabei seid

Bereits am 6. Oktober, also unmittelbar nach der CoD Next, startet bereits die Beta. Release ist am 10. November 2023.

Endlich wird der für viele Spieler wichtigste Aspekt am neuen Call of Duty enthüllt: Modern Warfare 3 zeigt im Rahmen des CoD Next 2023 Livestreams ausgiebig den Multiplayer!

Falls ihr euch vorher schon mal einlesen möchtet: Was wir vorab schon über Kampagne, neue Features und die Maps wissen, steht in unserem MW3-Überblick.

Damit ihr keine Info zum neuen CoD-Teil verpasst, hier alle Eckdaten auf einen Blick:

Wann genau ist CoD Next?

🕕 Am 5. Oktober um 18 Uhr deutscher Zeit startet das Event.

Eine Laufzeit wurde nicht bekannt gegeben, wir gehen aber davon aus, das die Präsentation rund eine Stunde dauern wird und im Anschluss Matches von Streamern gezeigt werden.

Wo kann ich CoD Next schauen?

Ihr könnt den Reveal von MW3 über die offiziellen Kanäle von Call of Duty verfolgen, also zum Beispiel bei CoD auf YouTube oder über den offiziellen Twitch-Kanal.

Wir von GameStar begleiten das Event ebenfalls live mit – alle relevanten Infos findet ihr also auch sofort am gleichen Abend in Textform hier bei uns!

2:13 CoD Modern Warfare 3: Erster Blick in den Multiplayer zeigt die Rückkehr von Legenden

Was wird auf der CoD Next alles gezeigt?

Die Präsentation von MW3 gliedert sich in vier Slots ein: Multiplayer, Zombies-Koop, Warzone und Warzone Mobile. Folgende Themen stehen dabei auf der Agenda:

MW3 Multiplayer: Live gespieltes Gameplay, Showcase der Maps, Details zu den Features direkt von Entwickler Sledgehammer Games.

Live gespieltes Gameplay, Showcase der Maps, Details zu den Features direkt von Entwickler Sledgehammer Games. MW3 Zombies: Erster Gameplay-Trailer zu Zombies und ein Einblick in die Features des Koop-Modus mit dem Entwickler Treyarch.

Erster Gameplay-Trailer zu Zombies und ein Einblick in die Features des Koop-Modus mit dem Entwickler Treyarch. CoD Warzone: Weltpremiere der neuen Map für den Battle Royale, live gespieltes Gameplay und erste Details zu den Warzone-Änderungen von Entwickler Raven Software.

Weltpremiere der neuen Map für den Battle Royale, live gespieltes Gameplay und erste Details zu den Warzone-Änderungen von Entwickler Raven Software. Warzone Mobile: Überblick über die Zukunft des Handy-Ablegers mit neuen Features und eine live gespielten Gameplay-Präsentation.

Wir rechnen darüber hinaus mit handfesten Infos zum neuen Perk-Systen, das nun an Operator-Ausrüstung geknüpft ist. Außerdem sehen wir wahrscheinlich erstmals den War Mode, der 2023 aus CoD WW2 zurückkehrt.

Beta schon kurz nach der Show

Im Anschluss an das CoD Next Event startet fast direkt die Beta.

Veteranen dürften vor allem auf das neue Movement-System gespannt sein, mit dem die Entwickler wieder ein schnelleres und direkteres Spielgefühl im Vergleich zu MW2 zurückholen wollen.

Was erhofft ihr euch von CoD Next? Welche Features sind euch am wichtigsten? Und seid ihr gespannt auf die neue Warzone-Map? Schreibt uns gern in die Kommentare! Wir bleiben für euch bei MW3 weiterhin am Ball und berichten direkt von der CoD Next am Donnerstag.