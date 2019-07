Entwickeln die Alien-Isolation-Macher ein düsteres Horror-Overwatch?

Das Team bei Creative Assembly, das zuletzt mit dem Survival-Horror-Spiel Alien: Isolation einen Erfolg gefeiert hat, arbeitet derzeit an einem neuen Ego-Shooter. Das wissen wir schon seit Februar. Jetzt gibt eine neue Stellenausschreibung aber ein paar Hinweise darauf, womit wir es exakt zu tun kriegen.

Derzeit sucht das in Horsham ansässige Team nämlich einen Lead Hero Designer. Aus den Anforderungen an diese Position kann man herauslesen, dass CA wohl plant, einen Hero-Shooter zu veröffentlichen. Wie bei Overwatch oder Rainbow Six: Siege wird die neue IP also verschiedene Heldenklassen mit unterschiedlichen Fähigkeiten besitzen.

»Helden mit großartigen Fähigkeiten«

Wer auch immer die neue Position bekommt, wird laut Ausschreibung für genau diese Helden verantwortlich sein. So muss der neue Designer im Zuge seiner Arbeit gewährleisten, dass die Spiel-Helden gut in die »kreative Vision und Welt« der komplett neuen IP passen.

Wie bei anderen Hero-Shootern wird das neue Creative-Assembly-Spiel eine Live-Service-Komponente besitzen und vermutlich auch Skins für die einzelnen Helden in einem Shop anbieten. Was sich ebenfalls anhand der Stellenausschreibung herausdeuten lässt:

"Die Priorität liegt darin, die Entwicklung spannender Spieler-Charaktere zu gewährleisten, mit einer Auswahl an großartigen Fähigkeiten, die das Spiel bereichern und zum Nachdenken anregen, aber auch darin, Hilfestellung bei den visuellen Designs und Cosmetics zu leisten. Enorm hilfreich für diese Postion ist zudem ein tieferes Verständnis für Monetarisierung, Belohnungen und Kunst-Produktion."

Über das Setting ist offiziell noch gar nichts bekannt. Da dasselbe Team aber vorher mit Alien: Isolation schon Sci-Fi-Erfahrungen gesammelt hat und der District 9 Regisseur Neil Blomkamp auf irgendeine Art und Weise in die Entwicklung einbezogen wurde, liegt ein düsterer Weltraum-Shooter durchaus nahe.