Ein paar von euch haben es vielleicht mitbekommen. Seit einigen Wochen hält das sich rasant verbreitende Corona-Virus die Welt in Atem. Auch die Gaming-Landschaft bleibt davon nicht verschont. Nachdem in den letzten Tagen ein Unternehmen nach dem anderen seine Teilnahme an der GDC abgesagt hat, wurde die Game Developer Conference nun verschoben.

Damit wird die Konferenz erstmalig seit ihrer Gründung im Jahr 2001 nicht im März, sondern erst im Sommer des selben Jahres abgehalten. Die Entscheidung wurde am 28. Februar von den Veranstaltern offiziell verkündet. Zuvor schlossen bereits wichtige Branchengrößen wie Sony, EA, Square Enix, Kojima Productions und zuletzt Activision Blizzard eine Teilnahme aus.

Anders als bei der E3 oder der Gamescom, handelt es sich bei der GDC um ein Branchen-Event, an dem ausschließlich Insider wie Entwickler oder Publisher teilnehmen. Hier können sich die Beteiligten untereinander austauschen, neue Projekte vorstellen oder ihre Netzwerke verdichten.

Dafür werden jedes Jahr neben einer großen Messe auch verschiedene Gesprächsrunden abgehalten und Preisverleihungen durchgeführt. Über die Jahre wurde die Messe zu einem der wichtigsten Veranstaltung für Branchenvertreter und wies letztes Jahr einen Besucherrekord von über 29.000 Menschen auf. Geplant war die Messe dieses Jahr vom 16. bis 20. März.

Da die Konferenz jetzt auf Sommer 2020 verlegt wurde, gesellt sie sich praktisch genau zu zwei weiteren großen Gaming-Events. Der Gamescom und der E3. Die Hoffnung ist natürlich, dass die akute Ansteckungsgefahr des Corona-Virus bis dahin deutlich geringer ausfällt.

Sollte dies nicht der Fall sein, könnte ein Event wie die E3 dieses Jahr ebenfalls schwer werden. Aktuell scheint das Virus aber noch keinen Einfluss auf die Pläne zu haben. Das verriet der E3-Organisator ESA zumindest Patrick Klepek von Vice, der diese Mitteilung auf Twitter veröffentlichte:

Here’s what the organizers of E3 told me about the GDC cancellation, and whether it will impact E3. No changes right now. pic.twitter.com/etwWpIivkb